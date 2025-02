Thales apresenta nova solução de gerenciamento de ciclo de vida da chave FIDO para permitir a autenticação segura em escala

Thales, a fornecedora líder global de tecnologia e segurança, anunciou hoje o lançamento deGerenciamento do ciclo de vida da chave FIDO OneWelcome, uma nova solução para ajudar grandes empresas a implantarem e gerenciarem com sucesso as chaves de acesso de segurança FIDO em escala.Este anúncio reflete o compromisso da Thales de oferecer aos seus clientes uma jornada sem senhas contínua e segura.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250212349412/pt/

©Thales

O Gerenciamento do ciclo de vida da chave FIDO OneWelcome combina uma plataforma de gerenciamento interoperável com as chaves de segurança FIDO de hardware da Thales (chaves de acesso) especificamente projetadas pela Thales para serem utilizadas em grandes empresas. A solução ajuda os CISOs (diretores de segurança da informação) a acelerarem e protegerem sua jornada sem senha por meio do gerenciamento das chaves de segurança FIDO em escala, de uma maneira simples e eficiente, por todo o seu ciclo de vida. Além disso, os CISOs se beneficiam da maior experiência da Thales em segurança cibernética e projetos complexos.

Danny de Vreeze, vice-presidente de Gerenciamento de Identidade e Acesso da Thales, disse: “A autenticação está no cerne das identidades de segurança e estamos verdadeiramente empenhados em oferecer suporte às empresas na transição segura para a autenticação sem senha. Esta solução elimina barreiras para a adoção sem problemas e permite às equipes de TI gerenciarem facilmente as chaves de segurança FIDO além de apenas o registro. A solução de gerenciamento do ciclo de vida da chave FIDO OneWelcome é uma parte essencial de nossa abordagem 360° sem senha que incentiva as empresas a implementarem a tecnologia sem senha em escala e colher os seus benefícios estratégicos”.

As chaves de segurança FIDO são o padrão de excelência para proteger a empresa contra ataques de phishing. Entretanto, processos complicados de autorregistro e gerenciamento do ciclo de vida geralmente levamàfrustração do usuário, despesas de TI e atraso na implantação da autenticação sem senha.

Graças a capacidades exclusivas, esta nova solução torna possível que as equipes de TI pré-registrem e gerenciem as chaves de forma rápida e segura, desde a inscrição até a revogação. Ao aliviar os usuários finais desses processos, a solução de gerenciamento do ciclo de vida da chave FIDO OneWelcome aumenta a produtividade do usuário final, acelera a implantação da autenticação FIDO em escala e protege todo o ciclo de vida da chave FIDO.

Andrew Shikiar, diretor-executivo e CEO da The FIDO Alliance, disse:“A FIDO Alliance tem como objetivo diminuir a dependência do mundo em senhas por meio de uma autenticação mais simplificada e eficiente. Como membro ativo do conselho da FIDO Alliance, a Thales reforça essa missão ao dar suporte a uma implantação mais ampla dos padrões FIDO por meio de sua solução de gerenciamento de senhas vinculadas a dispositivos – com o bônus de gerenciamento completo do ciclo de vida das chaves”.

A plataforma de gerenciamento interoperável é integrada, por meio da API de provisionamento FIDO2, ao Microsoft Entra ID, o que permite que as empresas pré-registrem as chaves FIDO da Thales em nome de seus usuários finais.

Graças a essa integração, as empresas que adotam o Microsoft 365 podem oferecer uma autenticação segura e contínua aos seus usuários desde o primeiro dia. A Thales confirma sua posição como uma Identity Trailblazer conquistada no Microsoft Security Excellence Awards de 2024 em reconhecimento às suas soluções inovadoras de IAM.

Natee Pretikul, líder de Gerenciamento de Produtos da Microsoft Security, disse: “Com as APIs de provisionamento FIDO2e a nossa colaboração de longa data com a Thales, estamos capacitando as empresas para que implantem autenticação resistente a phishing em larga escala. Ao pré-registrar usuários finais para uma credencial de chave de acesso (FIDO2), possibilitamos que eles utilizem métodos de autenticação multifator resistentes a phishing mais rapidamente”.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas especializadas em três domínios de negócios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e cibernética e digital.

Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, particularmente em áreas importantes de inovação, como IA, segurança cibernética, tecnologias quânticas, tecnologias de nuvem e 6G.



A Thales tem cerca de 81.000 funcionários em 68 países. Em 2023, o Grupo gerou vendas de € 18,4 bilhões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250212349412/pt/

Contatos para Imprensa

FSB Comunicação

imprensa.thales@fsb.com.br

Lucas Ardigó – lucas.ardigo@fsb.com.br

Felipe Blanco – felipe.blanco@fsb.com.br