Marketing de incentivo: hiper personalização é tendência

Desde a pandemia de Covid-19 e a popularização de ferramentas de inteligência artificial, a hiper personalização no marketing tem transformado a maneira como as empresas se conectam e se relacionam com seus clientes. Essa estratégia, que envolve o uso intensivo de dados e análises para criar mensagens e experiências altamente personalizadas para cada indivíduo, tem mostrado como as empresas podem obter crescimento relevante de receita. Atualmente, as marcas têm adotado a prática de captar insights para otimizar a conversa com conhecimentos mais profundos e mensagens customizadas.



Dados da Mckinsey & Company apontam que 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam interações personalizadas. A pesquisa mostra ainda que as empresas que se destacam na personalização geram 40% mais receita com essas atividades do que os players médios.



Para Cristiano Miano, CEO do Grupo Digi, este comportamento endossa para o marketing a necessidade das marcas aderirem a esta tendência para buscar um diferencial competitivo. “Os consumidores darão preferência de consumo para as marcas que conseguem propor experiências personalizadas.”



“Com a constante evolução e popularidade da Inteligência Artificial (IA), as marcas têm conseguido processar informações de perfil e comportamento dos consumidores de forma mais eficiente, sendo este o principal fator da transformação da hiper personalização no marketing”, acrescenta o especialista.



Quando adotado pelas empresas, o modelo pode não apenas melhorar a experiência do cliente, mas também aumentar a fidelidade do consumidor e, consequentemente, as vendas. A pesquisa também revela que 76% disseram que receber comunicações personalizadas foi um fator-chave para levar uma marca em consideração. Além disso, 78% afirmam que tal conteúdo os tornou mais propensos a recomprar.



“A personalização é um recurso que o marketing utiliza para se diferenciar dentre outras comunicações de marcas que são direcionadas aos usuários via mídias como Web, e-mail, sms e outros canais. O objetivo é obter mais resultados de engajamento em todos os níveis da jornada desse usuário”, explica Pedro Bannura, sócio presidente do Grupo Digi.



Ele detalha ainda que uma opção personalizada tende a obter mais atenção, sendo lida por completo e gerando mais cliques. “Quando existe personalização aplicada, é comprovado com testes e históricos de performance que os resultados e engajamento aumentam. Elevar os resultados e garantir o atingimento de metas é fundamental para o marketing de relacionamento”, completa.



O levantamento mostra também que a adoção do marketing personalizado pode gerar um aumento de 10 a 15% na receita de uma empresa. O empresário ressalta que o consumidor está cada vez mais criterioso com as marcas às quais se relaciona.

“A comunicação, no geral, também foi afetada, pois existe uma grande competitividade para captar a atenção das pessoas. Aplicar a estratégia de personalização ajuda a ser competitivo no chamar a atenção e gerar engajamento.”



Metodologia Digi



A metodologia D.I.G.I (Dinâmica Inteligente de Gatilhos e Incentivos) nasce da mescla das teorias mais recentes de incentivo, motivação, relacionamento e engajamento. Para aplicar o modelo, a empresa conta com sua própria plataforma composta por um app mobile e aplicação web para gerenciar as campanhas e fazer chamadas de ação e informação aos participantes, buscando garantir os gatilhos necessários para a inspiração/incentivo.



“Observamos a possibilidade de atender a uma demanda de nossos clientes de proporcionar cada vez mais experiências diferenciadas aos participantes. Sendo a hiper personalização uma ferramenta muito funcional para o desafio”, avalia Miano.



A Dinâmica Inteligente de Gatilhos e Incentivos tem potencial de transformar a ciência comportamental em ação prática, com base em dados e motivação humana. “Integrada às tecnologias da Digi, essa metodologia pode melhorar as campanhas de incentivo e de relacionamento”, finaliza Bannura.



Para saber mais, basta acessar: http://www.digi.ag