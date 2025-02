Ourolux é a marca de lâmpada mais vendida no Brasil, segundo pesquisas

Atuante no mercado de iluminação, a Ourolux conquistou o primeiro lugar no ranking de marcas de lâmpadas mais vendidas no Brasil, mantendo a liderança nas vendas de todas as cinco regiões do país. Realizada pela Scanntech, a pesquisa da Revista Distribuição, Top Marca Varejo de Vizinhança, e da Revista Super Varejo, Ranking de penetração de tickets das marcas, apresentam marcas mais vendidas no varejo a partir da observação do tíquete de compra no período de maio de 2023 a junho de 2024.

Segundo dados da Mordor Intelligence, o mercado mundial de iluminação LED deve fechar 2024 avaliado em cerca de US$ 111,5 bilhões. A previsão é que o setor atinja a marca de US$ 191 bilhões até 2029. O estudo justifica essa valorização porque a tendência crescente de sistemas de iluminação inteligentes, que smartphones e outros dispositivos inteligentes podem controlar, também contribuiu para o aumento da procura de luzes LED. Isso ocorre porque os sistemas de iluminação LED são muito mais fáceis de integrar com controles inteligentes para criar ambientes inteligentes e responsivos em residências, escritórios e cidades, fornecendo luz quando e onde necessário, em comparação com as tecnologias de iluminação fluorescentes.

Além do ranking mencionados, a Ourolux conquistou o prêmio Reclame Aqui (RA) em reputação e atendimento ao cliente, na categoria Casa e Construção – Iluminação, 1º lugar na categoria Lâmpada pelo Ranking 5+, da Revista Super Varejo, além de destaque no segmento de Pilha e Bateria e, por fim, a premiação Top of Mind, da Revista Revenda, com destaque para as categorias de Lampâda LED e Luminária LED.

“Todo esse reconhecimento é resultado de esforços de toda a equipe da Ourolux, que trabalha para desenvolver produtos com tecnologia e eficiência energética. Nosso compromisso é com a qualidade e a inovação para continuar oferecendo as melhores soluções para os consumidores”, disse Douglas Moraes, diretor comercial e de marketing da Ourolux.

