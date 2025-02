Monte Carlo fortalece parceria com Frango Assado (Grupo IMC)

A Monte Carlo, uma das principais redes do setor de varejo de combustíveis do Brasil, firmou uma parceria com o Grupo International Meal Company para receber novas unidades da marca Frango Assado.

Com investimentos de R$ 5 milhões, o restaurante será inaugurado ainda neste mês de fevereiro na unidade Monte Carlo da Rodovia Presidente Dutra, km 179, na cidade de Guararema. A Dutra é o principal eixo do país e a rodovia de maior fluxo entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo o CEO da Rede Monte Carlo, Eduardo Munhoz, a retomada desta parceria, iniciada em 2020, reforça o compromisso do Grupo de manter uma importante posição no mercado de varejo de combustíveis nesses 25 anos de história, sendo uma das principais redes do setor no Brasil.

Ainda este ano, mais uma unidade Frango Assado será inaugurada na unidade Monte Carlo Cedral, no km 426 da rodovia Washington Luiz, na região de São José do Rio Preto.

"Por meio de um planejamento estratégico arrojado, nós, da Rede Monte Carlo, teremos movimentações neste ano, como a abertura de 21 novas unidades conceitos postos malls rodoviários nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Bahia”, conta Eduardo.

Sobre a Rede de Postos Monte Carlo

Além do IMC, a Monte Carlo tem parcerias sólidas com players como Grupo Madero (Madero, Madero Café, e Jerônimo), Starbucks, Mania de Churrasco, McDonald's, Burguer King, Bauducco, Pão de Açúcar, Droga Raia, entre outros.

Atualmente, a rede soma números expressivos e fechará 2025 com mais de 78 unidades de postos de malls rodoviários e urbanos nas principais cidades e rodovias dos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia.

Neste ritmo de crescimento, o Monte Carlo opera com as principais companhias petrolíferas do país, com projeção de fechar 2025 com R$ 3,3 bilhões em faturamento, 550 milhões de litros de combustíveis comercializados, gerando aproximadamente 2 mil empregos diretos.

