Consumer e Cielo automatizam comandas no setor gastronômico

A Consumer, empresa de soluções para o segmento de alimentação, em parceria com a Cielo, empresa de soluções em pagamentos, desenvolveu uma integração exclusiva com o equipamento (maquininha) Cielo Lio para operar como uma comanda digital.

A funcionalidade possibilita a bares e restaurantes realizarem atendimentos e fazerem pedidos diretamente pela maquininha de pagamentos, encerrar pedidos e processar pagamentos no mesmo dispositivo, além de ser incorporada ao sistema de gestão Consumer, permitindo a atualização do controle de estoques, e as entradas e saídas.

Bruno Cerasi, diretor de Desenvolvimento da Consumer, afirma que a solução é uma tendência de automação natural para o setor, sem a qual não seria possível proporcionar integração e otimização nas operações dos estabelecimentos.

“A integração desse processo com a gestão de pedidos, pagamentos, estoque e produção na cozinha representa um avanço estratégico. É uma ferramenta funcional para otimizar operações, que proporciona mais agilidade, eficiência e uma experiência aprimorada para o cliente”, declara Cerasi.

O especialista esclarece que a decisão da Consumer, de oferecer automatização através do sistema de comandos na maquininha, surgiu a partir da interpretação de dados, obtidos pela empresa por ferramentas de relacionamento com os clientes.

“Inicialmente, identificamos uma crescente demanda por essa funcionalidade em nossos canais de atendimento. Além disso, em nossa área especializada para sugestões de melhorias, a integração entre o sistema e as maquininhas foi a mais votada por quase um ano, evidenciando sua relevância para nossos clientes", pontua o especialista.

Colaboração estratégica e desenvolvimento da solução

Cerasi explica que após reconhecer a urgência de implementar a solução, a Consumer – que já tinha a Cielo como parceira na integração de pagamentos via site delivery – buscou a empresa líder em seu segmento para a colaboração estratégica e iniciou o desenvolvimento da funcionalidade.

“Era essencial iniciar este projeto em parceria com a Cielo. O desenvolvimento da solução exigiu quase um ano de dedicação, com a alocação de equipes qualificadas de ambos os lados. Hoje, temos orgulho em ver essa integração plenamente funcional, trazendo benefícios concretos para os restaurantes parceiros e reforçando nosso compromisso com a inovação e a eficiência no setor de alimentação”, revela Cerasi.

De acordo com o especialista, o desenvolvimento da solução caracteriza a colaboração e a inovação no setor do varejo alimentar. “Essa parceria representa um avanço significativo na entrega de inovação e acessibilidade tecnológica. Nosso compromisso é oferecer ferramentas que impulsionem o crescimento de pequenos e médios negócios no setor de alimentação. Para a Cielo, essa colaboração fortalece a inovação no varejo, alinhando-se ao seu propósito de ampliar a digitalização e modernização do mercado brasileiro”.

Segundo Cerasi, as expectativas da colaboração de ambas as empresas têm reflexos a curto, médio e longo prazo, e a aliança estratégica busca oferecer ferramentas cada vez mais alinhadas às necessidades do setor, contribuindo para a digitalização e o crescimento sustentável dos negócios.

”A parceria traz benefícios imediatos para os restaurantes parceiros, proporcionando maior agilidade no atendimento e na gestão de pedidos. No médio prazo, esperamos fortalecer a fidelização dos estabelecimentos ao ecossistema Consumer e às soluções de pagamento da Cielo. Já no longo prazo, essa colaboração visa impulsionar a modernização contínua do mercado de alimentação, garantindo inovação constante e qualidade nos processos”, reforça o especialista.

Para mais informações, basta acessar: consumer.com.br/