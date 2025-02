Marcelo Aragona assume liderança de produtos na PowerOfData

A Inteligência Artificial (IA) já é uma realidade no dia a dia de grande parte de micro, pequenas e médias empresas de diferentes setores. De acordo com uma pesquisa publicada pela Microsoft, mais de 70% das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras já estão usando a IA sempre ou muitas vezes e 90% das entrevistadas estão em busca de adotar a tecnologia.

De olho na tendência do mercado, a PowerOfData anunciou o retorno de Marcelo Aragona para assumir a liderança da área de Produtos e Sucesso do Cliente. Dalmer Sella, CEO da organização, explica que os objetivos dessa movimentação são fortalecer a estrutura da área de produtos e aprofundar o atendimento ao cliente, alinhando a oferta de soluções da empresa com as necessidades específicas de cada segmento.

“Ao estruturar a área de produtos, buscamos acelerar a criação de soluções e expandir nossas capacidades de verticalização, permitindo-nos atender a um espectro mais amplo de aplicações e nichos de mercado”, pontua.

Adoção de IA pode oferecer vantagem competitiva

Executivo e Consultor com mais de 25 anos de experiência no mercado brasileiro, Aragona afirma que a IA é uma ferramenta estratégica para todas as empresas, representando um avanço tecnológico desenvolvido e aprimorado ao longo de décadas na ciência da computação.

“Especialmente no Brasil, onde as empresas estão sobrecarregadas de impostos, a IA pode ser fator de sobrevivência em um cenário dos próximos 5 anos”, ressalta.

Ainda de acordo com o empresário, historicamente, o mundo já presenciou como a rápida adoção de inovações tecnológicas pode oferecer vantagem competitiva, e essa é a disputa atual. Para o especialista, “não adotar envolve assumir um risco elevado de alto impacto, algo que todo executivo sabe que deve ser evitado”.

Diferentes aplicações da IA generativa

Com o aumento dos investimentos das empresas no desenvolvimento da IA, a IA generativa (Gen IA) também se destaca e seguiu a tendência, passando de 33% em 2023 para 65% neste ano, de acordo com informações de uma pesquisa elaborada pela McKinsey e noticiada pela CNN Brasil.

Entre as novidades da PowerOfData, Marcelo aponta três novas soluções de IA Generativa desenvolvidas pela empresa. A PoD Detective AI, por exemplo, tem como objetivo apoiar investigações policiais ao analisar grandes volumes de dados não estruturados, como boletins de ocorrência. Segundo ele, a tecnologia utiliza um chatbot avançado para interação direta com investigadores, tendo como premissa ajudar a encontrar e correlacionar informações.

Já a PoD GenAI é voltada para empresas que precisam integrar modelos de linguagem de grande porte (LLMs) com seus dados e modelos estatísticos.

“A plataforma permite que as empresas criem modelos de IA personalizados, conectados diretamente aos seus dados, facilitando análises profundas e interações conversacionais em seus processos internos”, explica.

Por fim, a NuraAI foi criada para apoiar decisões em larga escala e otimizar vendas, realizar campanhas e qualificação de leads e aprimorar o relacionamento com clientes.

