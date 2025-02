Cordoaria Americana cria cordas sustentáveis de garrafas PET

A Cordoaria Americana, empresa do mercado de cordas e cabos com sede em São Cristóvão do Sul (SC), está liderando uma iniciativa sustentável que alia inovação e responsabilidade ambiental: a produção de cordas a partir de garrafas PET recicladas.

A iniciativa surge em um contexto em que o país reciclou pouco mais da metade (56,4%) das embalagens de PET descartadas pela população em 2021, segundo dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet).

Com um processo que transforma resíduos plásticos em produtos, a empresa visa reforçar seu compromisso com a sustentabilidade e a economia circular. A iniciativa nasceu da observação do descarte inadequado de garrafas PET, que poluem rios, oceanos e aterros.

Segundo estimativa publicada pela Recicla Sampa, deve ser necessário entre cem a oitocentos anos até a decomposição total de garrafas PET na natureza. Nesse contexto, a Cordoaria Americana identificou o potencial de reciclagem das garrafas PET ao analisar o cenário brasileiro, onde o plástico é um dos materiais mais descartados.

No entanto, apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer para reduzir os impactos ambientais causados pelo plástico.

Do resíduo à corda: o processo de produção

O processo de transformação das garrafas PET em cordas é um exemplo prático de economia circular. As garrafas descartadas são coletadas, selecionadas e limpas. Em seguida, são trituradas e transformadas em flocos, que são fundidos e extrudados em fios plásticos de alta resistência. Esses fios são trançados para produzir cordas duráveis e versáteis.

Para se ter uma ideia do impacto positivo da iniciativa, são necessárias 43 garrafas PET para produzir 10 metros de corda. Isso significa que, a cada corda fabricada, dezenas de garrafas deixam de poluir o meio ambiente.

As garrafas plásticas são os resíduos plásticos mais encontrados nos mares do planeta e representam em torno de 14% de todo o lixo descartado nos oceanos, segundo dados compartilhados pela Recicla Sampa.

Atualmente, a Cordoaria Americana oferece uma linha de cordas feitas com PET reciclado, com destaque para a linha TR PET. Esses produtos são utilizados em atividades agrícolas, industriais e domésticas.

Impacto na cadeia de reciclagem

A iniciativa da Cordoaria Americana também vai além da produção de cordas. Ao criar uma demanda constante por PET reciclado, a empresa fortalece toda a cadeia de reciclagem, beneficiando catadores, cooperativas e a indústria de transformação.

Além disso, a empresa busca contribuir para aumentar os índices de reciclagem no Brasil, que já é um dos líderes mundiais nesse setor.

A empresa acredita que investir em sustentabilidade não apenas reduz os impactos ambientais, mas também promove inovação e fortalece sua reputação no mercado.

Para mais informações, basta acessar: http://www.artplus.com.br/