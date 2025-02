Empresa destaca a importância da atualização profissional na área de elétrica

A instalação elétrica é indispensável em qualquer tipo de construção, seja ela residencial, comercial ou industrial. No entanto, a segurança e a funcionalidade de um sistema elétrico dependem diretamente do conhecimento e das habilidades dos profissionais que serão os responsáveis pelo seu projeto e execução.

Por isso, a capacitação contínua se torna indispensável para engenheiros eletricistas, projetistas, eletricistas e instaladores que desejam atuar com excelência, já que o setor elétrico está em constante evolução, impulsionado por novas tecnologias, como sistemas fotovoltaicos, automação residencial, entre outros; que não apenas criam novas demandas, mas também exigem maior especialização e entendimento técnico.

Além disso, a capacitação não é apenas uma ferramenta de proteção e desenvolvimento profissional. Ela também aumenta a competitividade no mercado, permitindo que o profissional entregue soluções mais eficientes e sustentáveis, além de proteger a vida e o patrimônio das pessoas.

“Profissionais atualizados garantem que as instalações que eles projetam, instalam ou dão manutenção sejam seguras, eficientes e em conformidade com normas como a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Além disso, a capacitação permite que os profissionais lidem melhor com situações desafiadoras, implementem soluções modernas e evitem erros que poderiam comprometer a segurança e a confiabilidade das instalações”, aponta o professor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da COBRECOM.

Segundo ele, a falta de atualização pode levar a erros nas instalações, riscos de acidentes elétricos, como choques e incêndios, e até a não conformidade com normas técnicas, o que compromete tanto a segurança do usuário quanto a reputação do profissional.

Paulo Sandrini Pozetti, instrutor técnico da COBRECOM, ressalta que o profissional capacitado e atualizado tem mais argumentos para a realização do trabalho e passa mais credibilidade no momento da contratação. Também consegue ter grandes projetos em seu portfólio, o que ajuda na prospecção de novos clientes/contratantes.

“O eletricista moderno também deve ter conhecimento básico em áreas de marketing, finanças, tecnologia e sobre o mercado de construção e quanto mais conhecimentos de áreas complementares ao seu trabalho, melhor será para a sua carreira”, afirma Daniel Felipe, que também é instrutor técnico da COBRECOM.

Engenheiro eletricista e instaladores

Também devem estar sempre atualizados para desenvolver projetos que atendam às demandas do mercado e devem seguir as normas vigentes, como a NBR 5410, a NBR 16690 (instalação fotovoltaica), entre outras.

“A capacitação garante que os profissionais conheçam as melhores práticas de engenharia e as normas e regulamentações aplicáveis, reduzindo riscos de acidentes e falhas. Instalações seguras dependem de projetos e execução feitos por profissionais bem-preparados. Além disso, o conhecimento atualizado permite a identificação e a prevenção de situações de risco antes que se tornem problemas graves, assegurando a proteção de vidas e patrimônios”, explica Hilton Moreno.

Ele ainda afirma que a falta de atualização pode comprometer a segurança e a eficiência das instalações elétricas projetadas. Além disso, o conhecimento atualizado permite que esses profissionais acompanhem as tendências tecnológicas, como a integração de sistemas inteligentes e sustentáveis, o que aumenta o valor agregado dos seus projetos e a satisfação dos clientes.

NBR 5410

Essa norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece os requisitos para instalações elétricas seguras e eficientes e segui-la garante conformidade legal, reduz riscos e evita problemas futuros.

“O conhecimento profundo dessa norma também permite ao profissional reduzir custos com retrabalhos e aumentar a confiança dos clientes nos serviços prestados. O mesmo acontece com o grande conhecimento de outras normas técnicas, como a NBR 16690, para instalações fotovoltaicas, a NBR 17019, para recarga de veículos elétricos, entre outros”, complementa Hilton Moreno.

Temas recomendados para atualização

Entre os cursos mais indicados estão os conteúdos sobre NR-10 (serviços com eletricidade), NR-35 (serviços em altura), instalações fotovoltaicas, automação residencial e especialização em normas como a NBR 5410 (instalações de baixa tensão e a NBR 5419 (proteção contra descargas atmosféricas), além da NBR 16690 (instalações fotovoltaicas) e NBR 17019 (instalações para recarga de veículos elétricos).

“Também é interessante que os profissionais busquem informações sobre cursos sobre formações em softwares de projeto e gestão de obras, garantindo maior eficiência na execução dos trabalhos”, indica Hilton Moreno.

Capacitação e atualização para equipes de vendas

Os vendedores das lojas de materiais elétricos e de construção também desempenham papel fundamental no segmento de instalação elétrica, já que eles são os responsáveis por ajudarem os consumidores na hora da compra.

“Por estarem na linha de frente com o consumidor final ou com os compradores, é extremamente importante que os vendedores busquem capacitação e atualização constante na área de instalação elétrica para que possam ofertar corretamente as soluções mais adequadas para cada projeto elétrico. Além disso, o profissional transmite mais credibilidade ao demonstrar que domina as características e funções dos produtos que estão sendo ofertados”, revela Paulo Sandrini Pozetti.

Instituições e empresas que oferecem atualização profissional

Segundo Hilton Moreno, associações profissionais e alguns fabricantes de materiais elétricos oferecem cursos e treinamentos de qualidade e confiáveis. Além disso, eventos da área, como feiras e seminários, são boas oportunidades para aprender e se atualizar.

“Buscar informações técnicas em entidades reconhecidas no mercado de instalações elétricas como a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), a Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos (Qualifio) e o Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel) também são excelentes opções”, informa Daniel Felipe.

Website: http://www.cobrecom.com.br