Fintech Juca amplia sua plataforma de Antecipação de Saque-Aniversário do FGTS para varejistas e supera 3.000 pontos de venda

O Juca, fintech lançada em 2023 com a missão de ajudar varejistas a oferecerem a Antecipação de Saque-Aniversário do FGTS a seus clientes, segue em forte expansão e acaba de superar 3.000 pontos de venda em todo o Brasil. O produto permite que trabalhadores com saldo no FGTS antecipem os valores do saque anual previsto, transformando em crédito imediato.

A empresa surgiu da percepção de seus fundadores sobre a necessidade de ajudar varejistas a oferecer diferentes tipos de crédito como forma de impulsionar vendas. Eles identificaram que a Antecipação de Saque-Aniversário do FGTS era um produto altamente aceito pelos consumidores, criando uma oportunidade estratégica para o varejo.

A plataforma do Juca foi desenvolvida para atender varejistas de todos os portes, proporcionando total controle da operação. Com um sistema simples e intuitivo, vendedores podem ajudar clientes a simular e contratar o empréstimo diretamente no ponto de venda, tornando o processo mais acessível e eficiente.

"Além de impulsionar as vendas e gerar uma nova fonte de receita com as comissões, os varejistas também fortalecem o relacionamento com seus clientes, incentivando-os a retornaremàloja." diz Rodrigo Reis, CEO do Juca.

O Juca inclui módulos para cadastro de acessos e lojas com hierarquia, gestão de propostas e suporte 7 dias por semana para vendedores. Como diferencial, também conta com uma API que permite integração completa aos PDVs, tornando o processo ainda mais eficiente.

Além da plataforma, um dos recursos que se destaca é a possibilidade de criação de sites de autocontratação. Com essa funcionalidade, as varejistas podem oferecer a Antecipação de Saque-Aniversário do FGTS diretamente aos clientes em sites, e-commerce e redes sociais, ampliando seu alcance e garantindo comissão sobre as contratações.

Atendendo varejistas em todo o Brasil, o Juca já conta com grandes players do mercado em seu portfólio de clientes. Com uma plataforma robusta e soluções flexíveis, a fintech se consolida como parceira estratégica do varejo, ajudando empresas a expandirem vendas e aumentarem sua receita.

Sobre o Juca

Fundado em 2023 por três veteranos do mercado de fintech, o Juca é especializado em Antecipação de Saque-Aniversário do FGTS. Com foco em varejistas, a empresa também oferece API para integração, plataforma para promotoras de crédito e atendimento direto ao cliente pessoa física.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250212637416/pt/

contato@vemprojuca.com

https://www.vemprojuca.com