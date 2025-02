Uniswap Labs apresenta ao público a tão esperada Unichain

Uniswap Labs, líder em finanças descentralizadas (DeFi), apresenta a Unichain ao público, uma blockchain criada para proporcionar velocidade, eficiência e liquidez entre cadeias para o próximo nível. Usuários e desenvolvedores processaram mais de 88 milhões de transações de teste e 12 milhões de contratos inteligentes de teste na rede de testes da Unichain em apenas alguns meses antes do lançamento. Haverá mais de 80 provedores de aplicativos e infraestrutura dando suporte ou desenvolvendo na Unichain.

Blockchains de nível 2 (L2) como Unichain são cruciais para impulsionar a adoção de blockchains com operadores de criptomoedas, criadores de ativos digitais e instituições. Eles ajudam a aliviar o congestionamento no Ethereum, permitindo transações mais rápidas, taxas mais baixas e uma experiência perfeita em blockchains. Para usuários de criptomoedas comuns, significa negociação mais barata e rápida, acesso a moedas estáveis integradas como USDC e melhoria na troca entre cadeias.

"A Unichain é desenvolvida de modo diferente", disse Hayden Adams, Fundador e Diretor Executivo da Uniswap Labs. "Estamos aqui para tornar a DeFi mais rápida, mais barata, mais descentralizada, sendo por isto que lançamos a Unichain para ser sem permissão desde o primeiro dia."

Redefinindo os padrões da indústria

A Unichain irá liberar a próxima geração de mercados para usuários e desenvolvedores com tempos de geração de bloco de um segundo, e planos para alcançar 250 milissegundos, o que irá converter a Unichain a cadeia mais rápida do setor. Hoje, os benefícios para o usuário incluem:

Swap e liquidez disponível: Acesse as versões mais recentes do protocolo Uniswap no aplicativo web e na carteira Uniswap.

Acesse as versões mais recentes do protocolo Uniswap no aplicativo web e na carteira Uniswap. Ausência de taxas de swap: A Uniswap Labs está eliminando todas as taxas de interface para swaps na Unichain durante os primeiros meses após o lançamento.

A Uniswap Labs está eliminando todas as taxas de interface para swaps na Unichain durante os primeiros meses após o lançamento. Lançamento de um token: Comece com um lançador de tokens na Unichain ou implante um contrato manualmente.

Comece com um lançador de tokens na Unichain ou implante um contrato manualmente. Emprestar e tomar emprestado: Ganhe juros ou tome empréstimos com garantia.

Ganhe juros ou tome empréstimos com garantia. Uso de moedas estáveis: A integração do Native Circle leva o USDCàUnichain, com outras moedas estáveis na sequência.

A cadeia aberta, mais rápida e mais barata para operadores e desenvolvedores de criptomoedas

A Unichain está fundamentada sobre os princípios básicos do Ethereum: aberto, sem permissão e descentralizado. Como o primeiro L2 a ser lançado como um pacote de estágio 1, significa que a Unichain está comprometida com a descentralização desde o primeiro dia. Qualquer um pode participar da manutenção da integridade da cadeia com testes de falhas sem permissão - um recurso que permite que qualquer um desafie transações. Ainda este ano, a Unichain Validation Network irá possibilitar que qualquer um verifique blocos, descentralizando ainda mais a cadeia.

Para operadores de criptomoedas, altas taxas de gás e transações lentas vêm sendo um problema há muito tempo. Com tempos de geração de bloco rápidos e taxas baixas, a Unichain é otimizada para mercados onchain, oferecendo blocos de um segundo e gás 95% mais barato que o Ethereum. Nos próximos meses, a Unichain irá introduzir recursos avançados como o Trusted Execution Environment (TEE) da Flashbot, que conduz a uma finalidade mais rápida, um termo utilizado em DeFi para descrever liquidações de transações no Ethereum.

Por fim, a experiência para usuários que movem criptomoedas entre diferentes blockchains pode ser lenta e trabalhosa. A Uniswap Labs visa corrigir este problema com inovações como o ERC-7683, um padrão universal desenvolvido em parceria com a Across que reduz atritos ao fazer swap ou negociar entre cadeias.

A Unichain tem por base a Optimism Superchain, com uma visão de criar uma rede de cadeias interoperáveis. O público pode acessar a Unichain via interface Uniswap e aplicativo. Para mais detalhes técnicos, incluindo a lista completa de aplicativos implantados na Unichain, acesse Unichain ou leia o blog.

Sobre a Uniswap Labs

A Uniswap Labs desenvolve alguns dos produtos de DeFi mais amplamente adotados, incluindo uma carteira móvel de autocustódia, uma API de negociação e uma interface web. A Uniswap Labs é uma empresa de software fundada em 2018 por Hayden Adams, que inventou o protocolo Uniswap, um sistema ponto a ponto para fazer swap de ativos digitais e que processou mais de US$ 2,75 trilhões em volume desde sua fundação.

