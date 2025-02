Mary Kay inspira futuros inovadores: mulheres jovens em STEM ‘misturam’ beleza e ciência

A Mary Kay Inc.., líder global em ciência, inovação e promoção da educação de mulheres jovens, comemorou o 10º aniversário do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência em 11 de fevereiro com um evento exploratório que teve como objetivo inspirar a próxima geração de líderes femininas em STEM. De acordo com a UNESCO, “as mulheres representam apenas 35% dos alunos matriculados em áreas de estudo relacionadas a STEM no ensino superior” (UNESCO, 2020).

Students from Lewisville High School – Harmon Campus (Texas, U.S.A.) putting their knowledge to the test by creating their own Mary Kay® Unlimited Lip Gloss at Mary Kay's global Richard R. Rogers Manufacturing and Research & Development Center (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

Trinta alunas da Lewisville High School – Harmon Campus chegaram ao Richard R. Rogers Manufacturing / R&D Center (R3) da Mary Kay em Lewisville, Texas, onde foram recebidas com uma recepção inspiradora e uma jornada pessoal de carreira STEM de Nichole Jones-Dooley, vice-presidente de Manufatura da América do Norte da Mary Kay. Em seguida, os alunos embarcaram em uma visita guiada às instalações de última geração, aprendendo sobre os diversos aspectos das oportunidades de carreira relacionadas a STEM no setor global de beleza e manufatura.

O destaque do dia foi uma aula de Química Cosmética e um experimento prático conduzido por Carissa Dowdy, gerente de Formulação de Produtos da Mary Kay. Os participantes aprenderam sobre os meandros da criação de formulações complexas de produtos e a ciência por trás dos produtos de beleza mais populares. Em seguida, os alunos colocaram seus conhecimentosàprova, criando seu próprio brilho labial Mary Kay® Unlimited. Antes de partir, os alunos e os profissionais de STEM da Mary Kay compartilharam um almoço envolvente, discutindo vários caminhos de carreira para mulheres em STEM, aspirações pessoais e como incentivar e apoiar melhor as jovens que buscam carreiras em ciência e tecnologia.

“Capacitar e inspirar a próxima geração de cientistas e inovadoras é uma fórmula vencedora para garantir que as mulheres estejam mais igualmente representadas no futuro das STEM”, disse a Dra. Lucy Gildea, diretora de Marca e Científica da Mary Kay. “Ao fornecer a elas as ferramentas e o conhecimento para explorar as áreas de STEM, estamos cultivando futuras líderes que moldarão os setores da beleza e das STEM. Ver sua curiosidade florescer e a centelha se acender enquanto imaginam as possibilidades de seu futuro nessas áreas – é extraordinário!”

O ISD de Lewisville tem uma longa história de fornecimento de educação de qualidade para o ensino fundamental e médio às suas comunidades diversificadas e em crescimento, oferecendo excelência acadêmica, artes plásticas renomadas, programas esportivos famosos e recursos para mais de 48.000 alunos em 69 campi espalhados.

“Na Lewisville High School, estamos comprometidos em proporcionar aos nossos alunos experiências de aprendizado do mundo real que inspirem sua curiosidade e promovam seu crescimento acadêmico”, disse Lindsay Ayers, administradora de Parcerias Empresariais do Lewisville ISD. “A parceria com a Mary Kay proporcionou aos nossos alunos uma visão em primeira mão das infinitas possibilidades nas áreas de STEM e abriu a mente dessas jovens para oportunidades de carreira que talvez não tivessem considerado. Temos a sorte de contar com fortes laços com parceiros corporativos globais em nossa comunidade local, que apoiam nossos futuros líderes em STEM”.

Com uma equipe global de P&D composta por 63% de mulheres, a Mary Kay celebra e incentiva jovens mulheres que estão assumindo o controle de seus futuros através da liderança, inovação e determinação para se destacarem nas áreas de STEM. Ao oferecer apoio contínuo para jovens mulheres nas áreas de STEM, a Mary Kay continua sua missão de enriquecer a vida das mulheres em todas as partes do mundo.

Ontem. Hoje. Sempre. Uma das pioneiras a quebrar o teto de vidro, Mary Kay Ash fundou sua marca dos sonhos no setor de beleza no Texas, em 1963, com um único objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho floresceu e se tornou uma empresa global, com milhões de consultoras independentes em mais de 40 mercados. Há mais de 60 anos, a oportunidade oferecida pela Mary Kay tem capacitado mulheres a definir seu próprio futuro por meio da educação, mentoria, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay é dedicada a investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de cuidados com a pele de última geração, cosméticos, suplementos nutricionais e fragrâncias. Acreditamos na preservação do planeta para as futuras gerações, na proteção de mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn, ou siga-nos no X.

