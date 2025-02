A Sintavia recebe investimento em dívida subordinada de $10 milhões do Stifel North Atlantic AM-Forward Fund

A Sintavia, LLC, fabricante líder mundial de componentes aeroespaciais totalmente digitais, anunciou hoje que recebeu um investimento de dívida subordinada de $10 milhões do Stifel North Atlantic AM-Forward Fund (o "Fundo"). O capital do investimento, que é o primeiro do fundo SBIC lançado recentemente, será usado pra refinanciar os empréstimos de equipamentos existentes e fornecerá capital de giro geral para o negócio. Os termos adicionais da transação não foram divulgados.

"Nós nos sentimos honrados e modestos por ser o investimento de lançamento do novo Stifel North Atlantic AM-Forward Fund", afirmou Brian R. Neff, fundador e CEO da Sintavia. "É ótimo ver o forte compromisso da Stifel com o financiamento de usuários lucrativos e de alto rendimento de tecnologia aditiva, e esse novo fundo certamente terá um impacto positivo no setor".

"A Sintavia é uma opção fantástica para a missão do nosso Fundo, e o Brian provou ser um líder visionário para a Sintavia e para o setor de fabricação aditiva de modo mais amplo", afirmou Mark Morrissette, diretor-gerente da North Atlantic Capital, subsidiária integral da Stifel. "Toda a equipe da Sintavia faz um trabalho excelente desde 2015 no que diz respeito a construir um fornecedor de componentes aeroespaciais totalmente digital e verticalmente integrado que alavanca os benefícios positivos da tecnologia aditiva, e estamos na expectativa de trabalhar com o Brian nos próximos anos como parceiro". Com o novo investimento, o Sr. Morrissette fará parte do conselho diretor da Sintavia.

O investimento da Stifel chega nove meses depois de a Sintavia ter anunciado seu plano de expansão de $25 milhões, que inclui investimentos em instalações, impressoras industriais maiores e equipamentos de pós-processamento adicionais. A nova instalação começou a operar em janeiro de 2025.

Sobre o Stifel North Atlantic AM-Forward Fund

Lançado em outubro de 2024, o Stifel North Atlantic AM-Forward, L.P., gerenciado pela North Atlantic Capital Management, subsidiária integral da Stifel, foi criado para fornecer capital a fabricantes de pequeno porte localizados nos EUA nas indústrias aeroespacial e de defesa, com um foco específico em aumentar os recursos de fabricação avançada e aditiva na cadeia de suprimentos nacional. O Fundo usa uma série de estruturas de financiamento voltadas para as necessidades específicas de pequenos negócios. O financiamento inicial do Fundo inclui compromissos de capital significantes de empreiteiros de defesa de nível 1 que são líderes do setor e comprometidos com melhorar a cadeia de suprimentos de defesa e aeroespacial.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é fabricante líder de componentes totalmente digitais e fornece ao setor aeroespacial e de defesa. A empresa usa design verticalmente integrado e capacidade de fabricação aditiva, combinada com uma linha de produção digital sem interrupções para fornecer componentes de potência e termodinâmicos da próxima geração, como permutadores de calor, combustores e bombas, para guiar integradores de sistemas globalmente. Os componentes da Sintavia, projetados e fabricados de forma aditiva, incluem os primeiros componentes metálicos por fabricação aditiva a serem instalados em um caça e um submarino movido a energia nuclear. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

Sintavia, LLC

Lindsay Lewis

+1 954.474.7800

Stifel/North Atlantic Capital Management

Neil Shapiro

+1 212.271.3447