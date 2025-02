MultiBank Group lança ações de CFD dos Emirados Árabes Unidos no aplicativo MultiBank-Plus e na plataforma MT5

O MultiBank Group, uma das maiores instituições de derivativos financeiros do mundo, anuncia o lançamento de ações de Contratos por Diferença (CFD) dos Emirados Árabes Unidos em seu inovador aplicativo MultiBank-Plus e plataforma MT5. Esta expansão permite que os investidores negociem ações do Dubai Financial Market (DFM) e da Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) em todos os tipos de conta, incluindo Standard, Pro e ECN.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250211892124/pt/

MultiBank Group Launches UAE CFD Shares on MultiBank-Plus and MT5 Platform Expanding Trading Opportunities for Investors (Graphic: Business Wire)

Este lançamento reforça o compromisso da empresa com a inovação e a expansão do acesso ao mercado para correntistas em todo o mundo. Ao introduzir ações de CFD dos Emirados Árabes Unidos no aplicativo MultiBank-Plus e MT5, o Grupo capacita os traders a diversificar seus portfólios e alavancar oportunidades no crescente cenário de investimentos dos Emirados Árabes Unidos.

Com este desenvolvimento, o MultiBank Group agora permite que os clientes negociem uma variedade mais ampla de produtos — incluindo em seu aplicativo MultiBank-Plus de fácil utilização, forex, commodities, índices, criptomoedas e agora ações de CFD dos Emirados Árabes Unidos — usando apenas uma conta em uma única plataforma. Essa integração perfeita elimina a necessidade de várias contas ou plataformas, proporcionando aos traders conveniência e flexibilidade incomparáveis ??para acessar mercados globais.

Tanto a DFM quanto a ADX estão entre as bolsas mais ativas do Oriente Médio. Até o final de 2024, elas adicionaram aproximadamente AED 257 bilhões em valor, impulsionadas pela crescente demanda dos investidores por ações dos Emirados Árabes Unidos e fortalecendo o status da região como um centro financeiro global em ascensão.

O MultiBank Group oferece taxas de comissão altamente competitivas para negociação de CFDs dos Emirados Árabes Unidos, tornando mais acessível para os investidores participarem, sem taxas mínimas. Essa estrutura econômica garante que os traders de todos os níveis possam capitalizar as oportunidades nos Emirados Árabes Unidos.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, declarou: “O lançamento das ações de CFDs dos Emirados Árabes Unidos é um marco significativo em nossa jornada para redefinir os serviços financeiros. Ao oferecer acesso ao Mercado Financeiro de Dubai eàBolsa de Valores de Abu Dhabi, criamos novas vias de investimento ao mesmo tempo em que reforçamos nosso compromisso com o progresso e a excelência. Isso reflete nosso foco em oferecer soluções de ponta personalizadas para nossa clientela internacional.”

Este anúncio segue uma série de marcos para o MultiBank Group, incluindo o lançamento da plataforma de negociação MultiBank-Plus, a introdução do MultiBank.io Crypto Exchange App e o estabelecimento da MEX Exchange — a primeira bolsa de negociação interbancária e ecossistema de liquidação, revolucionando o cenário financeiro dos mercados emergentes.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA) em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 1 milhão de clientes em 100 países e ostentando um volume diário de negociações superior a US$ 25,6 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, conformidade regulatória sólida e atendimento excepcional ao cliente, o grupo oferece uma série de serviços de corretagem e soluções de gerenciamento de ativos. Ele é regulamentado em cinco continentes por mais de 16 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em diversos produtos, incluindo forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 70 prêmios financeiros em reconhecimentoàsua excelência comercial e conformidade regulamentar. Para obter mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250211892124/pt/

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191