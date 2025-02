Estudo informa índice de preços de disponibilidade interna

De acordo com relatório divulgado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) apresentou uma desaceleração em janeiro, registrando alta de apenas 0,11%. No mês anterior, o índice havia avançado 0,87%. Com este resultado, o indicador acumula variação de 7,27% nos últimos 12 meses. Segundo os dados apresentados, o comportamento dos preços foi impactado pela redução nos custos de commodities essenciais, como soja, minério de ferro e milho, enquanto no varejo, os preços permaneceram relativamente estáveis.

O estudo também apontou dados sobre o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que compõe a maior parte do IGP-DI, e que subiu 0,03% em janeiro, um recuo em relação à taxa de 1,08% registrada em dezembro. Conforme informado na publicação, o grupo de Bens Finais variou 0,04% no mês, menor que os 0,79% observados anteriormente. Já os Bens Intermediários registraram alta de 1,22%, enquanto as Matérias-Primas Brutas caíram 0,74%, impactadas pela queda dos preços de produtos agropecuários. O relatório aponta que a desaceleração desses itens pode contribuir para uma redução futura na inflação ao consumidor.

No varejo, a publicação cita ainda que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também desacelerou, registrando alta de 0,02% em janeiro, após uma variação de 0,31% em dezembro. O relatório aponta que o grupo Habitação apresentou a maior queda, passando de -0,46% para -2,43%, devido à redução nos preços da energia elétrica. Em contrapartida, os grupos Alimentação e Transportes mostraram alta de 1,22% e 0,83%, respectivamente. O núcleo do IPC, que exclui itens com variações extremas, acelerou para 0,48%, ante 0,33% no mês anterior, enquanto o Índice de Difusão subiu para 74,84%.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) apresentou elevação de 0,83% em janeiro, acelerando em relação aos 0,50% registrados em dezembro, conforme os dados divulgados. O aumento foi puxado principalmente pelo grupo Mão de Obra, cuja variação saltou de 0,49% para 1,27%. Já os grupos Materiais e Equipamentos e Serviços apresentaram movimentos distintos, com o primeiro recuando para 0,49% e o segundo avançando para 0,76%. Conforme indicado pelo FGV IBRE, esse resultado reflete reajustes salariais no setor da construção civil.

José Antônio Valente, diretor da empresa de aluguel de ferramentas Trans Obra, afirmou que a análise do relatório da FGV revela tendências importantes para o setor da construção civil, especialmente no que diz respeito à variação dos custos de materiais, equipamentos e mão de obra e que a elevação do INCC em janeiro, que registrou alta de 0,83%, impulsionada pelo aumento nos custos de mão de obra, reforça a necessidade de estratégias eficientes para controle de despesas nos canteiros de obras. “Com a desaceleração nos preços de insumos agropecuários e a estabilidade no varejo, há uma expectativa de redução gradual na inflação ao consumidor, o que pode impactar positivamente a previsibilidade de custos no setor”.

José Antônio continuou dizendo que é essencial que as empresas do setor avaliem suas estratégias de aquisição e locação de equipamentos, garantindo competitividade e sustentabilidade financeira em um cenário econômico dinâmico e que nesse contexto, a opção pelo aluguel de betoneiras, andaimes ou até mesmo equipamentos de grande porte como máquinas da linha amarela, se apresenta como uma solução viável para otimizar custos, principalmente diante da queda nos preços de materiais e equipamentos. “A locação de equipamentos permite maior flexibilidade financeira para as construtoras, evitando a imobilização de capital na compra de maquinário e garantindo acesso a modelos modernos e bem-mantidos, sem os custos adicionais de manutenção e armazenamento”.

O estudo informou que a próxima divulgação do IGP-DI, referente ao período de 1º a 28 de fevereiro de 2025, está prevista para o dia 10 de março de 2025.

Website: https://www.transobra.com.br/