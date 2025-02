Williams e Atlassian anunciam parceria do título para formar a Atlassian Williams Racing

A Williams Racing e a Atlassian estão muito entusiasmadas em anunciar uma parceria do título de longo prazo que inaugurará uma nova era para a icônica equipe de Fórmula 1 como Atlassian Williams Racing.

A Williams, a segunda equipe mais bem-sucedida da história da Fórmula 1 com 114 vitórias, 9 Campeonatos de Construtores e 7 Campeonatos de Pilotos está unindo forças com a Atlassian (NASDAQ: TEAM), fornecedora líder de software de colaboração e produtividade em equipe, cuja plataforma de nível internacional atende a mais de 300.000 clientes no mundo inteiro.

Esta parceria une duas empresas alimentadas pelo trabalho em equipe: o software de colaboração com tecnologia de inteligência artificial da Atlassian capacita equipes de 10 a 10.000 pessoas ou mais para que possam planejar e acompanhar o trabalho, alinhar-se a objetivos e liberar conhecimento de forma eficiente. Por quase 50 anos, a Williams tem atuado na F1, que é o teste final de trabalho em equipe em uma série de disciplinas para alcançar o sucesso esportivo.

Com a parceria, a Atlassian passa a ser uma parceira oficial do título, de tecnologia e software de colaboração. O compromisso plurianual é o maior acordo de parceria em 48 anos de história da Williams, reconhecendo a sua posição como um ícone de um dos esportes mais populares e de crescimento acelerado do planeta. É outro voto de confiança no plano de retorno da equipe para transformar e garantir o sucesso futuro do campeonato mundial.

A Atlassian terá um papel fundamental na aceleração desta transformação com o seu System of Work (sistema de trabalho) para empresas orientadas por tecnologia: uma abordagem deliberada de trabalho em equipe que enfatiza a conexão entre todas as equipes e a utilização de inteligência artificial para aumentar o impacto e a inovação. A adoção dessa abordagem e do conjunto de produtos Atlassian em toda a Williams aumentará o potencial da Atlassian Williams Racing, intensificando o trabalho em equipe e a colaboração com o objetivo de melhorar o desempenho na pista.

Como Parceira Oficial do Título, a marca Atlassian aparecerá com destaque nos carros de corrida FW47 sendo pilotados na temporada de Fórmula 1 de 2025 por Alex Albon e Carlos Sainz – uma das escalações mais formidáveis ??do grid – que serão revelados em Silverstone na sexta-feira. A marca Atlassian estará presente em todos os aspectos do ambiente da equipe, tanto na pista quanto no seu Grove HQ.

O novo logotipo da Atlassian Williams Racing, apresentado hoje, representa essa verdadeira parceria. Ele foi criado exclusivamente para unir as identidades da Atlassian e da Williams Racing, unindo perfeitamente duas marcas distintas e incorporando tons de azul característicos da paleta de cores de cada marca.

O FW47 será lançado na sexta-feira com uma pintura exclusiva para celebrar a colaboração, antes que a pintura oficial da corrida de 2025 seja revelada em 18 de fevereiro durante o lançamento da temporada de F1 no O2 de Londres.

James Vowles, chefe de equipe da Atlassian Williams Racing disse: “Estou muito feliz em dar as boas-vindasàAtlassian na Fórmula 1 eàevolução da nossa equipe para a Atlassian Williams Racing. A conquista de uma parceria com este porte e significado é um dia relevante na ilustre história da nossa equipe e um marco importante na nossa transformação de retorno. Estamos providenciando todos os ingredientes necessários para trazer a equipe de voltaàliderança do grid, e na Atlassian, temos um parceiro que, por meio de sua tecnologia e recursos, nos ajudará a desenvolver todo o nosso potencial, aprimorando o trabalho em equipe e a colaboração em todas as áreas. Nossos valores e ambições se alinham perfeitamente, e estou muito entusiasmado com o que podemos alcançar juntos”.

Mike Cannon-Brookes, CEO da Atlassian: “A Fórmula 1 é o esporte em equipe definitivo. É onde engenheiros, desenvolvedores, equipes comerciais, equipes de box e inúmeros outros trabalham juntos em tempo real em velocidades incríveis para competir por um pódio. A Atlassian tem a mesma convicção que a Williams sobre o poder do trabalho em equipe. Quando grandes equipes possuem as ferramentas e práticas adequadas, elas podem alcançar objetivos que seriam impossíveis de alcançar individualmente”.

“Como uma das primeiras empresas globais de tecnologia da Austrália, compreendemos o que significa ter paixão, motivação e a convicção de que está construindo algo extraordinário. Esta equipe passou por uma transformação notável, e acredito que a Atlassian Williams Racing tem todas as condições para uma era renovada de grandeza”.

Sobre a Williams Racing

Há quase 50 anos, a Williams Racing está na vanguarda de um dos esportes mais rápidos do planeta, sendo uma das três equipes mais bem-sucedidas da história competindo no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA. Com uma herança quase inigualável de engenharia e corridas com carros de Fórmula 1, e eras inesquecíveis que provam ser uma força a ser reconhecida, o time britânico ostenta 16 títulos do Campeonato Mundial de F1. Desde sua fundação em 1977 pelo eminente e falecido Sir Frank Williams e pelo pioneiro da engenharia Sir Patrick Head, a equipe ganhou nove Campeonatos de Construtores em associação com a Cosworth, Honda e Renault. Sua lista de pilotos é lendária, com seus sete troféus do Campeonato de Pilotos sendo levantados por verdadeiros ícones do esporte: Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill e Jacques Villeneuve. A equipe fez história antes e pretende repetir isso com uma missão de longo prazo para evoluir e retornar às primeiras posições do grid de largada.

Sobre a Atlassian

A Atlassian libera o potencial de cada equipe. Nosso software de desenvolvimento de software, gerenciamento de serviços e gerenciamento de trabalho auxilia equipes a organizarem, discutirem e concluírem tarefas em conjunto. A maioria das empresas da Fortune 500 e mais de 300.000 empresas em todo o mundo - incluindo NASA, BMW, Kiva, Deutsche Bank e Dropbox - deposita sua confiança em nossas soluções para auxiliar suas equipes a trabalharem melhor juntas e entregarem resultados de excelência dentro do prazo. Saiba mais sobre nossos produtos, incluindo Jira, Confluence e Jira Service Management em https://atlassian.com.

