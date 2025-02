A Dragon Elements se liberta das telas com as cápsulas LATIDO®

A SCALE Nanotech, uma empresa avançada de P&D sediada na Estônia, anunciou o lançamento de sua spinout Dragon Elements na Espanha, marcando uma entrada disruptiva no setor de XR e eletrônicos vestíveis. A Dragon Elements está pronta para comercializar as cápsulas LATIDO®, uma tecnologia revolucionária baseada em grafeno projetada para redefinir a interação humana com o hardware, eliminando a necessidade de componentes tradicionais de áudio e vídeo.

O nascimento do LATIDO®: um novo paradigma na tecnologia audiovisual

Derivado da palavra espanhola latido (batimento cardíaco), o LATIDO® encapsula uma mudança radical no hardware audiovisual. Diferentemente da tecnologia convencional que requer componentes separados para som e visão, o LATIDO® utiliza milhões de membranas de grafeno com um átomo de espessura para controlar perfeitamente a luz e o som em um único dispositivo monolítico, eliminando a necessidade de telas ou alto-falantes separados.

“Estamos construindo uma mudança de paradigma com o poder das pessoas ao redor do mundo”, disse Santiago Cartamil, CEO da Dragon Elements e diretor-executivo da SCALE Nanotech. “O LATIDO® foi projetada para transformar o mercado audiovisual, e a indústria de XR precisa se adaptar. A mudança está acontecendo agora”.

Para garantir um lançamento global, os chips LATIDO® serão inicialmente distribuídos em “cápsulas” para testes, simplificando a avaliação e os testes pré-comerciais, enquanto os torna acessíveis para os principais usuários e desenvolvedores. Isso posiciona a Dragon Elements “em um piscar de olhos” como um novo participante nos mercados de XR e wearables. Assim como o smartphone fez pela conectividade, a Dragon Elements visa unificar capacidades de áudio e visual em um único dispositivo, elevando a experiência do usuário de uma maneira que o hardware tradicional nunca poderia.

Iniciando uma nova era em hardware audiovisual

A Dragon Elements está lançando uma campanha de bootstrap impulsionada pela comunidade para colocar o LATIDO® em um ambiente sandbox controlado e medir o interesse público. A iniciativa oferecerá cápsulas LATIDO® e kits de avaliação para desenvolvedores, fomentando uma forte comunidade em torno da tecnologia enquanto estabelece a base para futuros gadgets.

“Os mercados muitas vezes resistem a tecnologias disruptivas como esta”, acrescentou Cartamil. “Por isso, colocamos a decisão nas mãos das pessoas, da forma mais aberta possível. Se você acredita no LATIDO® e no valor que queremos trazer para a sociedade e o planeta, junte-se a nós para moldar o futuro: seja um dos primeiros a experimentar o LATIDO® inscrevendo-se para um kit de desenvolvedor ou apoiando nosso lançamento impulsionado pela comunidade”.

