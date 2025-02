Educação como benefício vira tendência e chega ao banco BV

Estudar o que quiser, a qualquer hora e sem gastar um real. Esse cenário pode parecer utópico para muita gente, mas é a realidade de milhares de pessoas no Brasil. Elas são colaboradoras e dependentes de empresas que apostam na educação como benefício para crescer seus negócios a partir da qualificação dos seus talentos. O chamado "vale-educação", criado pela Unico Skill, vem ganhando cada vez mais adeptos entre grandes companhias. Uma delas é o banco BV, uma das maiores instituições financeiras do Brasil.

A decisão de incluir a educação no pacote de benefícios oferecido a 100% dos colaboradores, estagiários e aprendizes veio depois que o banco definiu capacitação e reciclagem profissional como pilares estratégicos de 2025. "Em um mercado dinâmico, o aprendizado contínuo é fundamental para o sucesso. Por isso, oferecemos acesso à educação para todos os nossos colaboradores e seus dependentes, incentivando o desenvolvimento de novas habilidades e a atualização das já existentes", afirma Ana Paula Tarcia, diretora-executiva de Pessoas e Cultura do banco BV.

Com essa iniciativa, o banco BV se antecipa a um movimento global apontado pelo Relatório Futuro dos Empregos 2025, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. O documento afirma que existe uma "necessidade urgente de estratégias apropriadas de requalificação e atualização de qualificações" e estima que 59% da força de trabalho mundial terá que passar por "requalificação ou aprimoramento das habilidades" até 2030. O Brasil, segundo projeção da Confederação Nacional da Indústria (CNI), precisa formar 2,2 milhões de novos profissionais e requalificar outros 11,8 milhões. Não à toa, um estudo da consultoria ManpowerGroup revela que 80% dos empregadores daqui já encontram dificuldades para contratar profissionais com as habilidades que precisam.

"O futuro do trabalho passa obrigatoriamente pela qualificação das pessoas", diz o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira. "Oferecer educação ilimitada é como dar superpoderes aos colaboradores para eles serem quem eles quiserem. Imagine um cenário no qual você e seus dependentes possam estudar absolutamente qualquer coisa que desejarem, na hora que preferirem e sem custo algum. Esta é a realidade do BV a partir de agora".

Educação como benefício: como funciona

Com a inclusão da educação ilimitada no pacote de benefícios, todos os colaboradores do banco BV, sem exceção, e seus dependentes passam a ter o direito de estudar gratuitamente em instituições disponíveis no plano Silver da Unico Skill, que inclui Universidade Cruzeiro do Sul, Faculdade Estácio de Sá, Coursera, Udemy, CNA Go, Coderhouse, Descomplica, Aliança América, entre outros. É possível escolher entre graduação, pós, especializações, mentorias, idiomas e cursos livres. Quem desejar, terá a opção de fazer um upgrade para o plano Gold, cujos destaques são FIA, MBA Esalq-USP e Cellep, ou plano Black, que inclui Ibmec, Fundação Getulio Vargas (FGV), Saint Paul e Singularity.

A Unico Skill oferece quatro opções de planos. No total, são mais de 16 mil cursos disponíveis em 77 instituições do Brasil e do mundo. "Encaramos a educação da mesma forma que a saúde e a alimentação: como uma necessidade básica que também precisa de um benefício como suporte”, diz Joca Oliveira. “Essa é uma demanda do mercado, das empresas e, principalmente, dos profissionais". A pesquisa "How to Learn", feita pela MindMiners em 2023, mostrou que o auxílio-educação é um dos benefícios mais desejados pelos trabalhadores brasileiros, atrás justamente dos mais tradicionais: alimentação e saúde. Entre os entrevistados, 76% afirmaram que estudar é uma maneira de melhorar de vida.

Impacto social

O investimento em educação está diretamente ligado não apenas à capacitação individual dos colaboradores e suas famílias, mas ao desenvolvimento e fortalecimento das empresas e dos países. Uma pesquisa publicada na revista Nature no ano passado encontrou uma relação direta entre a popularização do ensino superior, o crescimento econômico e a redução da pobreza.

"A educação como benefício gera um efeito multiplicador que beneficia toda sociedade", afirma Joca Oliveira. "As empresas ganham times mais inovadores e preparados para o trabalho do futuro; os colaboradores e suas famílias têm acesso livre e gratuito à educação para poderem chegar onde querem; e o país como um todo se fortalece com mais mobilidade social e menos desigualdade. O setor privado pode, deve e precisa ser parte dessa transformação".

Ana Paula Tarcia, do banco BV, complementa: "Acreditamos que o papel da organização é fomentar a curiosidade e o aprendizado, abrindo espaço para a inovação e o crescimento".

