Accelera irá fornecer energia de um sistema de eletrolisadores de 100 MW ao projeto de hidrogênio ecológico da bp em Lingen

Accelera™ by Cummins, o segmento comercial de zero emissão da Cummins Inc. [NYSE: CMI], irá fornecer um sistema de eletrolisadores de membrana com troca de prótons (PEM) de 100 MW ao projeto de hidrogênio ecológico da bp em Lingen, Alemanha. Este projeto, a maior planta de produção de hidrogênio da bp até o momento, irá utilizar a avançada tecnologia de eletrolisadores PEM HyLYZER® da Accelera.

O sistema de geração de hidrogênio definido para fornecer energia ao projeto da bp em Lingen irá consistir em 20 unidades de eletrolisadores PEM HyLYZER®-1000, o maior sistema de eletrolisadores montado pela Accelera até o momento, que está sendo fabricado na nova planta de eletrolisadores da Accelera em Guadalajara, Espanha. Uma vez que esteja totalmente operacional em 2027, o sistema de eletrolisadores de 100 MW irá produzir até 11.000 toneladas de hidrogênio ecológico por ano.

"Este projeto define um marco significativo para a Accelera e a transição energética na Alemanha e na Europa", disse Andreas Lippert, Vice-Presidente e Diretor Geral de Eletrolisadores na Accelera. "A parceria neste sistema de 100 MW com uma líder do setor como a bp ressalta nossa capacidade de oferecer soluções inovadoras em escala industrial que ajudam nossos clientes a cumprir suas metas de descarbonização e continuar desenvolvendo a economia do hidrogênio ecológico."

Destaques do projeto

Produção sustentável: O sistema de eletrolisadores de 100 MW da Accelera irá funcionar com eletricidade renovável de energia eólica offshore, garantindo que o produto final seja hidrogênio ecológico.

O sistema de eletrolisadores de 100 MW da Accelera irá funcionar com eletricidade renovável de energia eólica offshore, garantindo que o produto final seja hidrogênio ecológico. Impacto regional: O hidrogênio produzido na planta dará suporteàrefinaria da bp em Lingen e a clientes industriais na região, incluindo produtores de aço e produtos químicos, que contribuem para o desenvolvimento da economia de hidrogênio da Alemanha.

O hidrogênio produzido na planta dará suporteàrefinaria da bp em Lingen e a clientes industriais na região, incluindo produtores de aço e produtos químicos, que contribuem para o desenvolvimento da economia de hidrogênio da Alemanha. Inovação tecnológica: O projeto irá utilizar a tecnologia de eletrolisadores PEM mais poderosa da Accelera, a qual apresenta maior eficiência, escalabilidade e perfil otimizado do sistema.

"O hidrogênio ecológico de Lingen mostra como iniciativas de hidrogênio em larga escala podem gerar benefícios econômicos regionais, respaldar as metas de sustentabilidade de nossos parceiros e acelerar a transição para operações industriais de baixo carbono", disse Felipe Arbeláez, Vice-Presidente Sênior para Captação e Armazenamento de Hidrogênio e Carbono na bp. "Nossa refinaria de Lingen forneceàindústria alemã a energia de que precisa há mais de 70 anos. Agora, através deste projeto, estamos evoluindo seu papel para fornecer hidrogênio de baixo carbono que irá ajudar a descarbonizar nossas operações e a indústria regional."

Impulsionando a economia do hidrogênio ecológico

Os eletrolisadores aproveitam fontes de energia renováveis ??para produzir hidrogênio ecológico, sendo um fator crucial em acelerar a transição para energia limpa. A Accelera é líder na produção de hidrogênio em larga escala e implantou mais de 600 unidades de eletrolisadores ao redor do mundo, ao fornecer energia a alguns dos sistemas de eletrolisadores PEM mais avançados que operam a nível mundial. Isto inclui uma instalação de 20 MW em Quebec, Canadá, e um sistema de 25 MW na Flórida, EUA.

Sobre a Accelera™ by Cummins

A Accelera by Cummins oferece um portfólio diversificado de soluções de emissão zero às indústrias economicamente mais vitais do mundo, que as capacitam para acelerar a transição a um futuro sustentável. A Accelera, um segmento comercial da Cummins Inc., é uma integradora e fornecedora de componentes, com foco em baterias, células de combustível de hidrogênio, eixos elétricos, motores de tração e inversores, soluções integradas de mecanismos de transmissão e eletrolisadores. Atualmente, a Accelera tem operações na América do Norte, em toda a Europa e na China.

A Cummins, líder mundial em soluções de energia, é uma corporação de segmentos comerciais complementares que projeta, fabrica, distribui e faz a manutenção de um amplo portfólio de soluções de energia. Com sede em Columbus, Indiana (EUA), a Cummins emprega cerca de 75.500 pessoas comprometidas em fornecer energia para um mundo mais próspero. Ela opera uma rede robusta de distribuição e suporte em mais de 190 países e territórios. A Cummins faturou cerca de US$ 735 milhões em vendas de US$ 34,1 bilhões em 2023.

Para saber mais sobre a Accelera by Cummins, acesse accelerazero.com.

