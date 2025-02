Xsolla e AppsFlyer revelam integração personalizada para impulsionar o desempenho das Web Shops de jogos para dispositivos móveis

A Xsolla, empresa líder global de comércio de videogames, fechou uma parceria com a AppsFlyer, líder global em medição, atribuição e análise de dados em dispositivos móveis, em uma colaboração de loja na web inédita no setor de jogos. Esse aprimoramento da parceria entre a Xsolla e a AppsFlyer dá aos desenvolvedores de jogos melhores insights e uma ativação simplificada da sua solução Web Shop, disponível mundialmente. Também introduz soluções para lidar com os desafios de medição e atribuição multiplataformas. A parceria inclui duas opções de integração: integração de servidor a servidor (S2S) e integração na web para jogos para dispositivos móveis.

A Xsolla e a AppsFlyer colaboraram em estreita proximidade ao longo do ano para desenvolver duas integrações personalizadas que lidam com os desafios críticos no mercado de dispositivos móveis. Essas integrações oferecem aos desenvolvedores de jogos dados abrangentes sobre o comportamento do usuário, o desempenho de campanhas e a atribuição de receita em várias plataformas móveis e na web. A ativação é direta e não requer codificação por parte dos desenvolvedores; equipes de todos os tamanhos podem habilitar essas ferramentas diretamente nas contas dos editores da Xsolla e da AppsFlyer. Essa abordagem destaca o compromisso da Xsolla de simplificar processos complexos e apoiar o sucesso dos desenvolvedores.

A integração S2S para aplicativo móvel permite medição do valor vitalício (LTV, Lifetime Value) e retorno sobre gastos com publicidade (ROAS, Return on Advertising Spend) para compras feitas dentro do aplicativo e na Web Shop. As compras na Web Shop são medidas como eventos dentro do aplicativo, e o AppsFlyer atribui cada compra ao número de instalações do aplicativo móvel, aquisição de usuários e campanhas de reengajamento para ajudar a fornecer uma jornada completa do usuário em várias plataformas, o LTV completo e o cálculo do retorno sobre investimento (ROI, Return on Investment) geral. O processo de configuração é simples e não requer expertise técnica, fazendo com que seja acessível a todos os desenvolvedores para dispositivos móveis através da Publisher Account da Xsolla e da AppsFlyer.

A ativação da integração na web foi criada para medir e avaliar o desempenho de marketing, as taxas de conversão de publicidade, as criações publicitárias de alto desempenho e os esforços de redirecionamentoàWeb Shop usando o construtor de sites da Xsolla. Os desenvolvedores podem habilitar essa funcionalidade com facilidade, o que os permite medir a eficácia de campanhas publicitárias que estejam direcionando tráfego para suas Web Shops através da Publisher Account da Xsolla e da AppsFlyer.

"A solução Web Shop da Xsolla revolucionou o setor de desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, tendo mais de 500 Web Shops estabelecidas. Anteriormente, as ferramentas tradicionais de medição em dispositivos móveis não eram adequadas a esse cenário. Essas integrações com a AppsFlyer preenche a lacuna de dados entre as Web Shops e os aplicativos móveis, oferecendo aos desenvolvedores de jogos uma visualização completa do LTV e ROI geral", afirmou Berkley Egenes, diretor de marketing e crescimento. "Essa colaboração destaca o compromisso da Xsolla de simplificar as complexidades aos nossos parceiros de jogos para dispositivos móveis e possibilitar decisões empresariais mais inteligentes com base em fluxos de dados completos ao longo da experiência do jogador".

"Em um ecossistema de jogos cada vez mais dinâmico e evoluindo cada vez mais, entender toda a jornada do usuário no dispositivo móvel e na web é essencial para os desenvolvedores que estão buscando otimizar o desempenho e maximizar a receita", afirmou Adam Smart, diretor de produtos de jogos da AppsFlyer. "Ao combinar a expertise da Xsolla em comércio com os importantes recursos de análise da AppsFlyer, veremos medição e atribuição multiplataformas sem interrupções, dando aos desenvolvedores os insights de que precisam para impulsionar decisões mais inteligentes e acelerar o crescimento do setor. Essas integrações garantem que os desenvolvedores possam focar em criar experiências de jogos excepcionais, sabendo que seus sucessos são creditados de forma apropriada".

Essas integrações lidam com dois importantes desafios no ecossistema de jogos para dispositivos móveis: medição confiável do LTV e do ROAS nas várias plataformas e rastreamento preciso das campanhas publicitárias na Web Shop. Os desenvolvedores podem gerenciar ativações pequenas diretamente por meio de suas contas com um processo de ativação simplificado através da Xsolla Publisher Account e da AppsFlyer Publisher Account.

O setor de jogos, particularmente os jogos para dispositivos móveis, requer cada vez mais ferramentas que forneçam insights claros sobre o comportamento dos jogadores e que possibilitem medição precisa do desempenho das campanhas nas várias plataformas. Essas soluções ajudam os desenvolvedores a otimizar as estratégias de engajamento e o ROI, capacitando-os a focar na criação de experiências excepcionais de jogos.

Descubra as soluções inovadores oferecidas pela Xsolla e pela AppsFlyer, personalizadas para que o mercado móvel lide com a lacuna de dados no rastreamento e medição de desempenho da Web Shop em: xsolla.blog/xsolla-appsflyer

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para mais informações, acesse xsolla.com.

Sobre a AppsFlyer

A AppsFlyer ajuda as marcas a tomar boas decisões para seus negócios e seus clientes com sua medição avançada, análise de dados, deep linking, engajamento, proteção contra fraude, data clean room e tecnologias de preservação da privacidade. Construída com base na ideia de que as marcas podem aumentar a privacidade dos clientes ao mesmo tempo em que fornecem experiências excepcionais, a AppsFlyer capacita milhares de criadores e parceiros de tecnologia a construir relacionamentos melhores e mais significativos com os clientes.

Para saber mais, acesse appsflyer.com.

Contato para a mídia

Derrick Stembridge

Vice-presidente de relações públicas globais, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com