EUA: taxação de importados pode fortalecer empregos locais

Poucos dias após assumir a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova política tarifária em relação a outras nações. O chefe do Executivo estadunidense já anunciou a tributação de 10% sobre produtos importados da China e 25% sobre itens vindos do Canadá e México ? no caso dos dois últimos países, as tarifas comerciais foram suspensas por um mês. Trump levantou ainda a possibilidade de taxar as importações da União Europeia.

Embora não seja possível antecipar com exatidão quais serão os efeitos das ações do presidente, o advogado Murtaz Navsariwala, fundador do Murtaz Law, escritório especializado em imigração para os Estados Unidos, acredita que uma das possibilidades é que a medida afete a mão de obra doméstica do país, beneficiando não apenas os norte-americanos natos, mas também os imigrantes legais.

“Com o aumento dos custos de importação, as empresas são incentivadas a buscar alternativas nacionais para manter a competitividade, o que pode acelerar investimentos em fábricas, infraestrutura e inovação, fortalecendo a capacidade produtiva do país”, opina Navsariwala.

O fortalecimento da produção nacional gera, como consequência, uma necessidade urgente por trabalhadores qualificados em manufatura, engenharia, tecnologia e agricultura, destaca o advogado. “Isso representa uma oportunidade valiosa para imigrantes em situação legal com experiência nessas áreas, tornando-os peças-chave no crescimento industrial dos Estados Unidos”, destaca.

Na visão do advogado, os imigrantes legalizados podem aproveitar a transformação econômica para aplicar sua experiência e formação adquiridas em seu país, ao mesmo tempo em que têm a oportunidade de se especializar ainda mais dentro dos Estados Unidos.

Caso esse cenário se concretize, Navsariwala explica que os trabalhadores deverão buscar vistos especializados, como o H-1B. Trata-se de uma opção na qual um estrangeiro é autorizado a trabalhar legalmente nos Estados Unidos em um cargo considerado qualificado.

“O aumento na disponibilidade de vistos especializados, como o H-1B, pode impulsionar a inovação ao permitir que empresas contratem profissionais altamente qualificados em áreas estratégicas, como tecnologia, pesquisa científica e manufatura avançada”, analisa.

O advogado acrescenta que esses profissionais estrangeiros “frequentemente trazem expertise e novas perspectivas que complementam e fortalecem a força de trabalho estadunidense, promovendo avanços tecnológicos e tornando a economia dos Estados Unidos mais competitiva globalmente”.

Navsariwala explica ainda o papel que as empresas devem assumir nesse possível cenário de fortalecimento da produção nacional e expansão da mão de obra doméstica. Além de oferecer pacotes de benefícios competitivos e oportunidades de crescimento, é possível que os negócios apoiem processos de imigração para profissionais qualificados.

“Isso implica em considerar não apenas vistos temporários, mas também o patrocínio para residência permanente. Criar um ambiente de trabalho que valorize a diversidade e a adaptação cultural também é importante para atrair e reter talentos estrangeiros de alto nível”, finaliza.

