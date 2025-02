Riopae completa 25 anos no mercado de assistência familiar

O Grupo Riopae, um dos maiores empreendimentos no segmento de assistência familiar e funerária da região metropolitana do Rio de Janeiro, comemora seus 25 anos de existência. Com mais de 150 mil associados, a empresa oferece, além de assistência funerária, serviços de clínica médica, seguro de vida, clínica odontológica, empréstimo de material ortopédico e assistência pet.



A empresa inaugurou em 2023 um dos maiores e mais modernos crematórios da cidade de São João de Meriti, composto por capela ecumênica, capelas para velório, som ambiente, climatização, circuito interno de tv, transmissão de velório via internet, serviço religioso, cafeteria, vigilância, Jardim In Memoriam, Columbários e Lóculos.



Vinicius Chaves de Mello, diretor executivo do Grupo Riopae, ressalta que a trajetória da empresa também atua no fortalecimento econômico das comunidades em que atua, gerando empregos, promovendo parcerias com empresas locais e buscando garantir serviços acessíveis a milhares de famílias.



“Esse equilíbrio entre os aspectos econômicos e sociais é o que dá sentido à nossa existência. A nossa história é construída com base na confiança dos associados e no compromisso de ser uma solução real e humana nos momentos mais delicados da vida”, avalia o empresário.



Mello analisa que, enquanto organização, fatores essenciais como investimentos em sustentabilidade, digitalização de serviços e o desenvolvimento de programas de inclusão social têm ajudado a Riopae a se consolidar como uma das referências no mercado de assistência familiar.



“Investimos em iniciativas que reduzem o impacto ambiental de nossas operações, como a adoção de processos mais ecológicos em nossos serviços funerários e o uso de materiais biodegradáveis.”



“Queremos ampliar a digitalização dos nossos serviços, oferecendo soluções mais ágeis e acessíveis para os associados. Além disso, firmamos parcerias com ONGs e órgãos públicos para levarmos serviços gratuitos ou subsidiados a comunidades em situação de vulnerabilidade”, acrescenta.



Embora o mercado de assistência familiar e funeral tenha amadurecido no Brasil, Mello afirma que ainda há desafios significativos para o setor. “Por um lado, vemos um crescimento na conscientização sobre a importância de ter um plano de assistência, especialmente, em tempos de incerteza econômica. Por outro, a informalidade, ineptidão e a ineficácia ainda são um problema em muitas regiões, o que prejudica a credibilidade e a qualidade dos serviços.”



“Para o setor evoluir é essencial investir em regulamentação e fiscalização mais eficazes, garantindo que as empresas operem de forma ética e transparente. Além disso, é necessário ampliar o diálogo sobre a educação financeira, ajudando as famílias a entenderem a importância de se prepararem para imprevistos”, propõe o empresário.



Para ele, outro ponto importante é a inclusão. “Muitas famílias de baixa renda ainda não têm acesso a esses serviços, o que reforça a necessidade de planos acessíveis e de políticas públicas que incentivem a adesão. Por fim, o mercado deve continuar inovando, integrando tecnologia e humanização para atender às novas demandas da sociedade”, pontua.



Inovação no segmento



Mesmo em um mercado tradicional como o de assistência familiar, Mello explica que foi preciso encontrar maneiras inovadoras de reinventar os serviços para torná-los mais acessíveis aos clientes. “Implementamos tecnologias que buscam facilitar o acesso e o uso dos nossos planos, como aplicativos que permitem aos associados acompanharem contratos, acessarem benefícios e solicitarem serviços.”



A empresa também passou a oferecer serviços preventivos com orientação em saúde, programas de atendimento jurídico e apoio emocional para ajudar as famílias a se prepararem para o futuro. Além disso, o investimento em pesquisas de mercado ajudou o Grupo Riopae a entender como as mudanças econômicas e sociais afetam as necessidades das famílias brasileiras, auxiliando-os a ajustar os serviços oferecidos.



Outro marco importante destacado pelo empresário é a implementação de serviços complementares, como consultas e exames médicos por meio da Clinipae e a disponibilização de medicamentos oferecidos pela Farmapae.



“Com isso, queremos criar um ecossistema que atende às necessidades reais dos nossos associados. Essas iniciativas, além de diversificarem os nossos serviços, também tem como objetivo a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de centenas de milhares de pessoas. Do ponto de vista econômico, nos orgulhamos de contribuir com o desenvolvimento local, empregando centenas de pessoas diretamente e estimulando negócios parceiros”, finaliza Mello.



Para saber mais, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home