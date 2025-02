Pinta Mundi Tintas inaugura franquia em Mato Grosso do Sul

Presente no mercado nacional desde 1994, a Pinta Mundi Tintas inaugurou, em dezembro de 2024, mais uma loja franqueada, desta vez na cidade de Ivinhema-MS. Com mais de 60 lojas espalhadas por mais de dez estados brasileiros, a marca, voltada para a construção civil e tintas imobiliárias, iniciou seu projeto de franqueadora em 2017. No ano seguinte, tornou-se a primeira rede de tintas associada à Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Uma pesquisa recente realizada pela ABF apontou um crescimento no mercado de franquias, que registrou 12,1% em sua receita no terceiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Ainda segundo o levantamento, a receita do setor subiu de R$ 62,6 bilhões para R$ 70,2 bilhões no período. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 14,4%, passando de R$ 231,5 bilhões para R$ 264,8 bilhões.

Para o fundador Pinta Mundi Tintas, Nassim Katri, os números da ABF reforçam que o segmento de franquias está em constante crescimento. Dentro do setor de tintas, o empresário acredita que fatores como a urbanização acelerada, a renovação de infraestruturas urbanas e a manutenção de edificações “devem continuar impulsionando a demanda por tintas e revestimentos no país, o que torna o mercado cada vez mais aquecido”.

Franquias e estratégia de crescimento

Sobre a mais recente franquia aberta no estado de Mato Grosso do Sul, Nassim comemora e destaca que a presença no Centro-Oeste fortalece ainda mais o status da rede de franquias.

“Essa abertura foi especial, pois o investidor veio até nosso time de expansão com interesse em ter uma unidade nossa lá, região em que ele mora. Depois de toda a análise de documentos, vimos que seria uma grande oportunidade também por estarmos presentes em uma região, podendo nos tornar referência no estado”, afirma.

Segundo o empresário, ser uma franquia multimarcas é uma das principais estratégias que ajuda a Pinta Mundi a crescer. “Esse é um dos nossos diferenciais. Além disso, temos uma área de treinamentos onde todos os funcionários são capacitados para auxiliar o cliente em qualquer demanda, dando um atendimento consultivo e não apenas uma venda comum”, explica.

Nassim acrescenta que os próximos projetos de expansão da empresa envolvem o fortalecimento de seus diferenciais no mercado e a análise de perfis de investidores interessados no negócio. “Com estudos de geomarketing e a identificação de regiões com grande potencial, seguimos firmes na nossa evolução para a abertura de mais unidades neste ano”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar o Instagram para investidores que querem abrir uma franquia: https://www.instagram.com/pintamundifranquias/