Fisioterapia auxilia o tratamento da lombalgia gestacional

A lombalgia gestacional é uma queixa comum entre as gestantes, afetando significativamente sua qualidade de vida. Estudos indicam que aproximadamente 50% das mulheres experienciam algum tipo de dor na coluna durante a gravidez.

A fisioterapia emerge como uma aliada essencial no manejo dessa condição, oferecendo diversos benefícios. A fim de ajudar mulheres que sofrem com essas dores a terem uma gravidez mais saudável e livre de incômodos, a fisioterapeuta Lílian Alvico de Souza, profissional com mais de uma década de experiência na área, destaca algumas dicas:

Praticar RPG alivia a dor e reduz as limitações funcionais

A Reeducação Postural Global (RPG) tem se mostrado eficaz no tratamento da lombalgia durante a gestação. Um estudo clínico comparativo realizado com 34 gestantes nulíparas, com idade gestacional entre 20 e 25 semanas e queixa de dor lombar, demonstrou que aquelas submetidas a sessões de RPG durante oito semanas consecutivas apresentaram uma diminuição significativa na intensidade da dor e nas limitações funcionais em comparação ao grupo controle.

Melhorar a postura previne desconfortos musculoesqueléticos

A cinesioterapia, que engloba exercícios terapêuticos específicos, contribui para a correção postural e fortalecimento muscular, prevenindo desconfortos musculoesqueléticos comuns na gestação. Uma revisão da literatura destaca que técnicas como alongamento, fortalecimento e exercícios de estabilização são benéficas para gestantes com lombalgia, promovendo melhor alinhamento corporal e alívio da dor.

Promover o relaxamento muscular e redução do estresse

A hidroterapia, ou fisioterapia aquática, utiliza as propriedades físicas da água para proporcionar relaxamento muscular e alívio da dor. Estudos indicam que a imersão em água aquecida diminui a tensão muscular, melhora a circulação e reduz o estresse, fatores que contribuem para a redução da lombalgia gestacional.

Melhora a qualidade de vida e bem-estar geral

A prática regular de exercícios físicos supervisionados durante a gestação, como o pilates, está associada à melhora da saúde mental e física das gestantes. Além de reduzir a intensidade da dor lombar, o pilates contribui para a diminuição do risco de depressão e ansiedade, promovendo uma gestação mais saudável e confortável.

Para Lílian, a gestação e o parto são eventos marcantes na vida das mulheres e de suas famílias, com potencial enriquecedor para todos que dela participam. “Durante este período ocorrem alterações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas em vários sistemas do organismo para preparar a mulher para o parto e a lactação. Por conta disso, ter um cuidado com a saúde do corpo que irá carregar por meses o bebê trará benefícios para a genitora e também seu filho”.

A fisioterapia oferece múltiplos benefícios para gestantes que sofrem de lombalgia, desde o alívio da dor até a promoção do bem-estar geral, sendo uma ferramenta valiosa para a saúde materna durante a gravidez. “Há uma grande diversidade de métodos atualmente aplicados para o tratamento da lombalgia gestacional, incluindo exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, exercícios respiratórios e atividades na água. Todos trazem melhoras na flexibilidade, na mobilidade do tronco e também na qualidade de vida diária das mulheres”, finaliza a especialista.

Website: https://crefito4.org.br/site/