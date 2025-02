Gestão de casos críticos demanda soluções específicas

A gestão de casos críticos no ambiente empresarial pode afetar os resultados financeiros e a governança das organizações. Empresas que enfrentam desafios nas áreas trabalhista, previdenciária e sindical podem se beneficiar de uma análise preventiva dos passivos e da implementação de medidas que visem reduzir riscos e contingências.

O escritório MMADVS, atuando na advocacia trabalhista e empresarial, desenvolveu um conjunto de serviços que tem o intuito de auxiliar as empresas a identificar os principais responsáveis pelos passivos trabalhistas, a realizar a análise do passivo atual – incluindo a identificação dos maiores ofensores, a provisão trabalhista e as obrigações de INSS – e a sugerir soluções para mitigar os riscos que geram processos e provisões.

Entre os serviços oferecidos estão o planejamento sindical para novas operações, BID, shutdown e PDV/PDI, a gestão de empregados afastados e a interposição de medidas administrativas e judiciais voltadas à redução da carga previdenciária e à recuperação de créditos. O escritório também presta atendimento de consultas diárias sobre matéria sindical e trabalhista e realiza treinamentos para gestores, RH, equipes jurídicas e demais áreas envolvidas. Outros serviços incluem a revisão de políticas internas, contratos, escalas e benefícios, bem como a revisão de parametrização de folha e rubricas e a elaboração de pareceres.

Lucas Soldani, sócio sênior da MMADVS, afirma: "Nossa abordagem se baseia na quantificação do risco e na implementação de medidas preventivas, que permitem às empresas reduzir passivos e otimizar a governança corporativa". Segundo Soldani, a integração dessas práticas possibilita a identificação precoce de riscos e a adoção de medidas corretivas antes que os problemas se agravem, o que pode contribuir para a estabilidade das operações e a adaptação às mudanças regulatórias.

A estratégia adotada pelo escritório tem o intuito de oferecer uma base estratégica para a gestão de riscos, contribuindo para a estabilidade das operações empresariais e para a competitividade no mercado.

Com processos bem definidos e a utilização de dados para a tomada de decisões, a MMADVS busca apoiar as empresas na redução de passivos trabalhistas, previdenciários e sindicais, transformando desafios jurídicos em oportunidades para a melhoria contínua da governança corporativa.

