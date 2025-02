“Acelera Empresas e Negócios” recebe palestra de Flávio Augusto

O Brasil tem mais de 90 milhões de empreendedores, mas menos de 40% das empresas sobrevivem após cinco anos, segundo o IBGE. Para ajudar empresários a driblarem esses desafios e escalarem seus resultados, o evento Acelera Empresas e Negócios chega a Brasília nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A grande atração da programação é Flávio Augusto, que dividirá sua experiência com os participantes, ao lado de Vinícius Soares, Alainy Soares, Dayana Godinho e Wanderléa Trajano. As inscrições estão abertas no site aceleraempresasenegocios.com.br.

Fundador da Wise Up e ex-proprietário do Orlando City Soccer Club, Flávio Augusto está entre os empreendedores de maior sucesso no país. Sua palestra "Do Zero ao Topo: Como Criar Negócios Inovadores e Escaláveis no Brasil e no Mundo" trará insights valiosos sobre mentalidade empreendedora, crescimento estratégico e superação de desafios. De origem humilde, ele construiu um império empresarial sem financiamento inicial, provando que a visão e a estratégia são fundamentais para o sucesso.

O Acelera se apresenta como uma imersão voltada para transformar a forma como empresários lidam com vendas, gestão e crescimento. O evento oferecerá ferramentas práticas para estruturar processos comerciais, garantindo previsibilidade e sustentabilidade financeira. Edições anteriores impactaram mais de 10 mil empreendedores, com 88% relatando maior clareza na gestão financeira e 79% destacando um aumento na geração de novas receitas.

Entre os diferenciais do evento está o foco em estratégias testadas e validadas, que já ajudaram diversas empresas a escalarem seus resultados. 95% dos participantes afirmam ter batido recordes de vendas após aplicar as técnicas ensinadas. Os conteúdos abrangem desde a criação de um sistema operacional eficiente até a superação de crenças limitantes que travam o crescimento dos negócios.

Serviço: Acelera Empresas e Negócios

Data: 15 e 16 de fevereiro, das 9h às 18h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF)

Inscrições: https://aceleraempresasenegocios.com.br/

Website: https://aceleraempresasenegocios.com.br/