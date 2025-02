TELUS Digital Research Hub é lançado em parceria com Universidade de São Paulo, reunindo acadêmicos globais de IA e especialistas da indústria CX

A TELUS Digital Experience (TELUS Digital) (NYSE e TSX: TIXT), uma empresa líder global em tecnologia que entrega experiências excepcionais para os clientes, expandirá sua presença global em pesquisa de IA com o lançamento do TELUS Digital Research Hub na Universidade de São Paulo (USP), no Brasil, no dia 18 de março. Através de um investimento de US$ 1 milhão ao longo de três anos, a instalação de última geração servirá como um espaço de pesquisa colaborativa, atraindo talentos globais líderes em pesquisa de IA para impulsionar avanços em CX alimentada por inteligência artificial (IA).

O TELUS Digital Research Hub estará localizado dentro do Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (CIAAM) da USP, um centro integrador criado em novembro de 2023 para catalisar a inovação e fomentar discussões sobre impactos tecnológicos, econômicos e sociais. A TELUS Digital está se juntando a um notável grupo de empresas globais (entre elas Motorola, IBM e Itaú) já estabelecidas no Centro, que estão contribuindo para o ecossistema de pesquisa em IA do CIAAM.

“O lançamento da parceria entre a TELUS Digital e a USP juntamente ao novo TELUS Digital Research Hub no campus, representa um marco importante no compromisso contínuo da nossa empresa em impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento em IA. Este projeto integra diversas perspectivas para reduzir vieses, promover IA responsável e contribuir para o debate global sobre o potencial dessa tecnologia”, afirmou Renato Vicente, Diretor do TELUS Digital Research Hub. “A dedicação da nossa empresa em fornecer experiências e resultados excepcionais aos clientes, alimentados por IA, para as marcas que atendemos globalmente, ajudará a direcionar a nossa agenda de pesquisa nos próximos três anos. Isso incluirá o avanço das capacidades do Fuel iX™, a nossa plataforma proprietária e gerativa de IA e o nosso conjunto de soluções que personalizam, protegem e dimensionam as interações digitais. Ao unir o meio acadêmico e os principais especialistas da indústria de CX, nosso objetivo é aproveitar os pontos fortes de ambos os grupos para criar aplicações inovadoras e transformadoras do mundo real com impactos mensuráveis.”

“A USP é líder na pesquisa em Inteligência Artificial, contribuindo com uma parcela significativa dos avanços científicos do Brasil nessa área”, disse Fábio Cozman, Diretor do Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina da USP. “A presença da TELUS Digital impulsionará iniciativas de pesquisa na área e proporcionará um ambiente de inovação aos estudantes.”

Para definir o foco e a agenda de investigação do TELUS Digital Research Hub, foi criado um Comitê Executivo composto por líderes do setor e acadêmicos. Seus membros fundadores incluem:

Professor Renato Vicente , Diretor no TELUS Digital Research Hub

, Diretor no TELUS Digital Research Hub Gagan Tandon (GT) , Diretor geral, IA e dados na TELUS Digital Solutions

, Diretor geral, IA e dados na TELUS Digital Solutions Bret Kinsella , Gerente geral, Fuel iX™ na TELUS Digital Solutions

, Gerente geral, Fuel iX™ na TELUS Digital Solutions Professor Sergio Oliva , Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da USP

, Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da USP Alexandre Guilbault , Diretor de IA na TELUS e Fundador e Chefe do TELUS AI Accelerator

, Diretor de IA na TELUS e Fundador e Chefe do TELUS AI Accelerator Sami Bin, Diretor de Operações LATAM, TELUS Digital Solutions

Um Comitê Científico e um Conselho Consultivo Científico Internacional também serão formados nos próximos meses para fornecer conhecimentos técnicos e garantir o alinhamento com os padrões de investigação globais.

O lançamento do TELUS Digital Research Hub será celebrado durante um evento nas novas instalações da Universidade de São Paulo no dia 18 de março de 2025.

Investindo em talentos de pesquisa e inovação em IA

O foco do TELUS Digital Research Hub é apoiar o desenvolvimento da próxima geração de pesquisadores em IA e impulsionar inovações em CX impulsionadas por IA, assegurando que os progressos na IA sejam sempre centrados no ser humano, projetados de forma ética e voltados para um propósito claro. Alinhado com os princípios de Humanity-in-the-Loop da TELUS Digital, o Research Hub se concentrará no avanço da IA ??que não é apenas inovadora, mas também baseada na visão humana e na governança ética. Ao promover a colaboração entre o meio acadêmico e o setor, criará um ambiente onde perspectivas diversas impulsionam o desenvolvimento responsável da IA, ??que pode contribuir para obter benefícios sociais mais amplos.

O investimento de US$ 1 milhão da TELUS Digital financiará vários subsídios, bolsas e iniciativas colaborativas de pesquisa e ensino, proporcionando oportunidades para estudantes, pesquisadores de pós-doutorado e acadêmicos visitantes de todo o mundo contribuírem para pesquisas pioneiras em IA, oferecendo:

Bolsas de pesquisa de graduação: a cada ano, oito estudantes de graduação serão selecionados para participar de projetos de pesquisa focados em IA, sob a orientação de professores e especialistas do setor. Esses alunos receberão uma bolsa mensal pelo seu trabalho,àmedida que aprofundam seus conhecimentos em áreas como sistemas avançados de IA, segurança de IA e aprendizado de máquina.

Bolsas de pós-doutorado: o Research Hub fornecerá financiamento competitivo para pesquisadores em início de carreira que buscam estudos avançados em tecnologias de IA. Os bolsistas de pós-doutorado terão a oportunidade de conduzir projetos de pesquisa independentes que estejam alinhados com as principais áreas de foco do Research Hub, colaborando com especialistas da TELUS Digital e professores acadêmicos.

Fundo acadêmico para visitantes: para promover a colaboração internacional, o Research Hub fornecerá financiamento para renomados cientistas e pesquisadores de IA visitarem a USP e interagirem com a comunidade de pesquisa. Esses acadêmicos ajudarão a orientar pesquisadores de graduação e compartilharão uma perspectiva global sobre desenvolvimento, segurança e governança de modelos de IA.

O TELUS Digital Research Hub em São Paulo complementará os campi de digitalização da TELUS Digital já estabelecidos na Índia (2024) e na Guatemala (2022), que impulsionam a capacitação digital e soluções de CX apoiadas tecnologicamente para empresas. O investimento no Brasil também reforça o compromisso da empresa com a prosperidade do ecossistema de IA no país e baseia-se na sua já forte presença em São Paulo e Porto Alegre, após a aquisição da WillowTree em 2021, que incluía a Poatek, uma empresa de engenharia de software e ciência de dados.

Para saber mais informações sobre o TELUS Digital Research Hub da USP, acesse: telusdigital.com/research-hub

Sobre a TELUS Digital

A TELUS Digital (NYSE e TSX: TIXT) cria experiências únicas e duradouras para clientes e funcionários e cria transformações digitais focadas no futuro que podem resistir a interrupções e agregar valor aos nossos clientes. Somos a marca por trás das marcas. Os membros da nossa equipe global são embaixadores apaixonados dos produtos e serviços de nossos clientes e especialistas-visionários em tecnologia focados em nossa busca para melhorar as jornadas dos clientes finais, resolver desafios de negócios, mitigar riscos e impulsionar a inovação contínua. Nosso portfólio de recursos integrados de ponta a ponta inclui serviços digitais de TI, como soluções em nuvem e automação alimentada por IA, serviços de confiança e segurança, soluções de dados de IA, incluindo expertise em visão computacional, design digital de front-end e serviços de consultoria. A Fuel iX™ é a plataforma de IA gerativa de propriedade da TELUS Digital e o conjunto de produtos no centro de nossa inovação, ajudando as empresas a aprimorar seus pilotos de GenAI para protótipos funcionais e produção em escala, de forma rápida, segura e responsável em vários ambientes, aplicativos e nuvens.

Impulsionada por um propósito, a TELUS Digital aproveita a tecnologia, a engenhosidade humana e a compaixão para gerar resultados notáveis ??e criar comunidades inclusivas e prósperas nas regiões onde operamos em todo o mundo. Guiados pelos nossos princípios de Humanity-in-the-Loop, adotamos uma abordagem responsável às tecnologias transformacionais que desenvolvemos e implementamos, considerando e abordando proativamente os impactos mais amplos do nosso trabalho. Aprenda mais em: telusdigital.com

Sobre a USP

Fundada em 1934, a Universidade de São Paulo (USP) é uma Instituição reconhecida nacional e internacionalmente graças ao talento eàdedicação de seus mais de 5.500 professores, quase oitenta mil alunos e número de funcionários técnico-administrativos superior a 12 mil. Desde 2003, a USP é incluída entre as 200 melhores universidades do mundo nos principais rankings mundiais que avaliam a qualidade das instituições de ensino superior. O caráter de universidade classe mundial da USP reflete o permanente esforço de sua comunidade, que sempre se pautou pela busca da excelência em suas atividades-fim, aliadoàautonomia didático-científica, financeira e administrativa, que desde 1989 impulsiona os avanços da Instituição. No ensino de graduação, são 332 cursos em todas as áreas do conhecimento, oferecidos a quase 60 mil alunos em suas 42 unidades, distribuídas em oito campi localizados em Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos, Santos e São Paulo. O sólido sistema de Pós-Graduação da Universidade é o principal responsável pelo seu desenvolvimento científico. Os 264 programas, em todas as áreas do saber, envolvem mais de 30 mil pós-graduandos. O reflexo da pujança da Pós-Graduação é que a USP responde por mais de 20% da produção científica brasileira. A qualidade da pesquisa desenvolvida na USP é comprovada pelas contribuições de grande relevância em todas as áreas do saber e pelo interesse aumentado em parcerias por parte de instituições de prestígio dos cinco continentes. É preciso destacar, também, a atuação expressiva da USP na difusão da cultura e na extensão universitária.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250211077405/pt/

Relação com investidores da TELUS Digital

Olena Lobach

ir@telusdigital.com

Relações com a mídia da TELUS Digital

Ali Wilson

media.relations@telusdigital.com

Relações com a mídia da USP

Adriana Cruz

acruz@usp.br