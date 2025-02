Errata - SGS Academy lança MBA em ESG e Sustentabilidade

A matéria enviada anteriormente continha um erro no 7º parágrafo. Segue a versão corrigida:

A SGS Academy realizará o lançamento do MBA em Estratégias ESG e Sustentabilidade Corporativa. O programa tem como objetivo formar profissionais qualificados para atuar de forma estratégica na implementação de boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), alinhadas às novas demandas do mercado e às exigências regulatórias.

Haverá uma live do MBA no dia 12 de fevereiro, às 19h, com o tema "Transformando Conceitos ESG em Prática: da materialidade à gestão da cadeia de valor", para que os interessados possam conhecer o corpo docente e um pouco mais sobre o MBA e como ele poderá potencializar a carreira. A sessão será transmitida através do YouTube da SGS do Brasil.