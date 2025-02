Mercado de bronzeamento natural está em crescimento

O mercado global de produtos de bronzeamento sem sol à base de DHA (Dihidroxiacetona) e DHB (Dihidroxibutanona) tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. De acordo com a Business Research Insights, em 2023, o setor foi avaliado em aproximadamente US$ 290 milhões, com projeções indicando que poderá atingir US$ 530 milhões até 2032.

Os números refletem não apenas o desejo por uma pele bronzeada, mas também a crescente preocupação com o bem-estar e o autocuidado. Com o avanço das técnicas e dos produtos disponíveis no mercado, hoje é possível conquistar um bronzeado bonito e uniforme sem abrir mão da saúde da pele.

Métodos modernos, como o bronzeamento a jato e o uso de autobronzeadores, oferecem alternativas seguras, proporcionando um tom dourado sem a necessidade de longas exposições ao sol.

Renata Teodoro de Jesus, especialista em bronzeamento saudável e fundadora do Spazio Renata Teodoro, desenvolveu técnicas que priorizam não apenas a estética, mas também a preservação da pele. "O bronzeamento saudável vai além da cor bonita. É possível aplicar métodos que garantem um tom uniforme, mantendo a pele hidratada e bem cuidada durante todo o processo", explica Renata.

A profissional destaca que, com os cuidados adequados, o bronzeamento se torna um verdadeiro aliado da autoestima. "Muitas pessoas buscam o bronzeamento como uma forma de se sentirem mais confiantes e bem consigo mesmas. Nosso trabalho é proporcionar isso com segurança, respeitando cada tipo de pele e garantindo um resultado natural e duradouro", reforça.

Além da escolha da técnica, a especialista reforça que alguns hábitos podem potencializar e prolongar o efeito do bronzeado. "A hidratação diária é essencial para manter a pele saudável e evitar o ressecamento. Também indicamos o consumo de alimentos ricos em betacaroteno, como cenoura e abóbora, que ajudam a intensificar a cor naturalmente", acrescenta. Outra dica fundamental é a esfoliação da pele antes do procedimento, que remove células mortas e permite uma aplicação mais uniforme do produto.



Outro ponto destacado por Renata, é que com o crescimento do mercado de estética e bem-estar, as técnicas de bronzeamento seguro vêm ganhando cada vez mais espaço, proporcionando novas oportunidades para profissionais e clientes.



“Penso que o bronzeamento seguro deve ser acessível tanto para quem deseja se bronzear quanto para quem busca empreender no ramo da beleza. Por isso hoje existem cursos completos que capacitam profissionais para aplicar as técnicas de forma segura e eficiente, garantindo resultados impecáveis e respeitando a saúde do cliente", finaliza.