Tendências de acabamentos para 2025 destacam sustentabilidade no setor

O mercado de construção no Brasil segue em expansão, impulsionado pela crescente busca por qualidade de vida e estética aprimorada. Esse crescimento traz novas tendências, especialmente no setor de acabamentos, onde materiais como revestimentos e porcelanatos se destacam pela durabilidade, variedade e facilidade de manutenção.

A demanda por esses materiais apresenta aumento, à medida que consumidores e profissionais buscam opções que atendam a diferentes estilos de decoração, sem abrir mão da funcionalidade e resistência. Essas peças são ideais para diversos ambientes, desde residenciais até comerciais.

Entre as principais tendências para 2025, destacam-se: design biofílico, tons terrosos, acabamentos texturizados, superfícies foscas e matte, porcelanato que simula pedra. Os acabamentos texturizados são especialmente procurados pela praticidade, conforto térmico e estético, além da versatilidade que esses acabamentos proporcionam.

“O mercado de construção é um dos mais dinâmicos atualmente, com tendências que conseguem agradar e despertar interesse naqueles que acompanham o segmento. Após realizar diversas pesquisas de mercado, nossa loja conseguiu identificar e atender às preferências dos clientes, buscando oferecer produtos inovadores e duráveis para projetos residenciais e comerciais”, afirma Andrea Del Lama, sócia-proprietária da Del Lama Acabamentos.

Outro segmento em crescimento é o de cerâmica, especialmente no que diz respeito às louças. As tendências previstas para esse setor incluem o uso de materiais ecológicos, designs minimalistas e funcionais, customização e personalização, e a fusão cultural, com influências de tradições globais.

“Em 2025, a cerâmica será moldada pela sustentabilidade, personalização e tecnologia. Com a pegada ecológica em alta, o comércio está explorando esse movimento, então acaba refletindo no mercado de revestimento e acabamentos. A indústria se adapta a essas tendências gerando muitas coisas novas e maravilhosas”, conclui Andrea.

