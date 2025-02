Tigo Energy amplia Predict+ para análise de serviços públicos à medida que a plataforma se aproxima de um crescimento anual de 10 vezes

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"), líder em oferecer soluções inteligentes de software solar e de energia, anunciou hoje um conjunto de poderosos aprimoramentos para a plataforma Predict+, que dá às concessionárias uma profunda percepção da demanda de rede, geração renovável e dinâmica do mercado de energia. Concebida para aumentar a precisão, escalabilidade e robustez da previsão de energia com até 97,5% de precisão através da aprendizagem automática e inteligência artificial, a plataforma aproveita os dados de consumo de medidores inteligentes para fazer previsões precisas de produção e consumo de rede. A Predict+ ajuda os provedores de energia a otimizar as operações, reduzir a volatilidade e maximizar o desempenho. Desde o primeiro trimestre de 2024, a plataforma Predict+ cresceu de 15.000 para 140.000 medidores sob gestão, cobrindo um total de 600 GWh de energia hoje.

A Predict+ capacita os operadores de serviços públicos a se adaptarem aos desafios de demanda do mundo real ao equilibrar fontes de geração renováveis ??e de carga de base, sobretudo durante eventos climáticos extremos e disrupções do mercado. A plataforma fornece inteligência acionável que melhora a precisão da previsão de carga enquanto reduz a carga de trabalho manual, com intervalos de dados que variam de anual, mensal, diário e até resolução de dados por minuto. A Predict+ inclui os seguintes domínios funcionais primários:

Informações do mercado: uma visão precisa das tendências do mercado de energia a curto prazo combinada com dados internos do cliente em um painel personalizável e fácil de usar

Informações do cliente: uma combinação de dados do mercado e de custos utilizados ??para avaliar o impacto financeiro da expansão a novos mercados ou a aquisição de clientes de alto valor

Análise de lucro: prevê e documenta receitas reais de clientes finais com funções integradas de faturamento e cobrança, que reduzem processos existentes de dias para minutos.

Suporte regulatório: gera automaticamente planos de previsão e transmite com segurança os planos para agências reguladoras em regiões selecionadas

“A plataforma Predict+ não só permite que nossos clientes reduzam custos operacionais e otimizem fluxos de trabalho, mas também gera maiores retornos sobre o investimento e infraestrutura de energia renovável mais resiliente e inteligente", disse Zvi Alon, Diretor Executivo da Tigo Energy. "À medida que o Predict+ se expandeàEuropa e América do Norte, estamos levando a aprendizagem automática para análises e previsões de energia a um novo padrão de previsão de energia. À medida que a geração de energia se torna mais diversificada e os mercados se tornam cada vez mais dinâmicos, a Predict+ oferece uma vantagem competitiva ao trazer estabilidade de rede e previsão real para operadores de serviços públicos."

A Predict+ tem a capacidade de recalibrar com rapidez as previsões de demanda e carga em resposta a disrupções externa, como a COVID-19 e eventos climáticos extremos, o que dá aos operadores de rede uma vantagem competitiva distinta. Os clientes existentes continuam validando o valor real da plataforma ao ampliar seu uso, agregar módulos e dimensionar a capacidade. O Predict+ se destaca dos métodos tradicionais de previsão ao alavancar algoritmos avançados que diminuem a volatilidade, melhoram a precisão e agilizam as operações, muitas vezes superando enfoques tradicionais como planilhas em até 11%, com cerca de 3% de desvio do real. Ao fornecer consistentemente maior precisão com intervenção manual reduzida, a Predict+ se tornou uma solução confiável para provedores de energia que buscam otimizar o desempenho de rede através da previsão.

Para saber mais sobre a Predict+ ou participar de uma demonstração da plataforma, entre em contato com a equipe da Tigo aqui e selecione "Predict+ info/demo" no menu de assuntos.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aprimoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares em grande escala, residenciais e comerciais. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e otimizador solar com capacidades inteligentes de software baseado em nuvem para monitoramento e controle avançado de energia. Os produtos Tigo MLPE maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e fornecem o desligamento rápido exigido pelo código no nível de módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de baterias para o mercado residencial de solar-plus-storage. Para mais informações, acesse www.tigoenergy.com.

