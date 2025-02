Fintech lança plataforma de pagamento B2B no Brasil

Os pagamentos instantâneos continuam crescendo rapidamente em todo o mundo e estão se tornando um dos principais meios pelos quais as empresas realizam transações financeiras. Comprometida em agilizar remessas e pagamentos em tempo real entre países da América Latina e da Ásia, a NexaPay lançou uma nova plataforma de pagamentos business-to-business (B2B) transfronteiriços para transações entre empresas brasileiras e o mercado asiático.

Sediada em Singapura, a plataforma integra o Pix, permitindo pagamentos em reais. Isso elimina perdas cambiais e visa superar os desafios enfrentados por empresas do segmento B2B na expansão de seus negócios na América Latina e Ásia. Seu foco principal são os importadores brasileiros nos setores de eletrônicos, têxteis, peças para veículos elétricos e bens de consumo.

"A plataforma é capaz de facilitar operações tradicionais de importação e exportação, algo que a maioria dos provedores de pagamento não oferece devido às rigorosas exigências de conformidade e parcerias bancárias", afirma Gilberto Martins, consultor e membro independente do conselho da NexaPay.

A NexaPay oferece uma experiência de pagamento otimizada para empresas que operam no Brasil e na Ásia. Com a plataforma, é possível coletar pagamentos locais para compradores e liquidar os valores em dólares para vendedores. A empresa também oferece soluções para negócios on-line via API tanto no Brasil quanto na China.

Pagamentos via Pix

Segundo Martins, "a plataforma oferece uma forma mais simples e eficiente de realizar pagamentos transfronteiriços em comparação com os métodos tradicionais, que normalmente envolvem processos complexos, múltiplos intermediários e longos prazos de processamento. A NexaPay, ao permitir pagamentos via Pix na moeda preferida do comprador, oferece vantagens significativas em relação aos pagamentos internacionais com cartão de crédito, que geralmente são mais caros em todos os aspectos.

Martins, especialista em pagamentos internacionais e advogado com 28 anos de experiência no setor financeiro, acrescenta: "A plataforma garante total transparência para os compradores, ao contrário de outros métodos de pagamento, onde as taxas de transação e câmbio não são claramente divulgadas. Isso aumenta o ônus financeiro das empresas e torna os custos comerciais imprevisíveis. Com a NexaPay, as transações são concluídas diretamente por meio de links de pagamento, sem a necessidade de múltiplas contas em moedas estrangeiras. A maioria das transações é instantânea, com um prazo máximo de processamento de 72 horas".

Além disso, Martins destaca: "Os sistemas de monitoramento, gerenciamento de risco e rastreamento da NexaPay operam em tempo real. Tanto compradores quanto vendedores podem gerenciar suas transações na plataforma, o que torna cada operação transparente e segura. A NexaPay possui licenças Money Services Business (MSB) no Canadá e nos EUA e segue rigorosamente as regulamentações locais no Brasil, isso traz segurança e confiabilidade para todas as partes envolvidas".

Um mercado em expansão

O mercado global de pagamentos instantâneos está em rápido crescimento, com projeções de alcançar US$ 575,1 bilhões em 2028. A América Latina está bem posicionada para adotar esses pagamentos, impulsionada pelo crescimento das fintechs e pela inovação no setor.

No Brasil, o Pix se destaca como um dos principais impulsionadores dessa transformação. Além disso, o comércio entre Brasil e China tem crescido exponencialmente, com a participação chinesa nas importações brasileiras de bens da indústria de transformação aumentando de 2,5% para 25% entre 2000 e 2023. O saldo da balança comercial brasileira foi positivo em US$ 68,478 bilhões em 2024, com importações totalizando US$ 229,978 bilhões e exportações alcançando US$ 298,456 bilhões.

