Como a mastopexia sem implante encanta e atrai novos adeptos

Nos últimos anos, a mastopexia, ou lifting de mama, ganhou destaque nas clínicas de cirurgia plástica, especialmente entre mulheres que buscam rejuvenescimento e firmeza nos seios. A Dra. Anike Brilhante, cirurgiã plástica com vasta experiência na área, tem observado um aumento significativo na procura pela mastopexia sem implantes, uma tendência que tem gerado curiosidade e discussões entre pacientes e profissionais da saúde. Para esclarecer algumas dúvidas, a Dra. Anike oferece uma visão detalhada sobre essa mudança de preferência e os fatores que a estão impulsionando.

A mastopexia é um procedimento cirúrgico destinado a elevar e remodelar as mamas, corrigindo a flacidez que pode ocorrer devido a fatores como envelhecimento, mudanças de peso, gravidez e amamentação. Tradicionalmente, a mastopexia era realizada com a adição de implantes mamários, o que aumentava o volume das mamas, além de proporcionar o formato desejado. No entanto, a Dra. Anike ressalta que a abordagem sem implantes está se tornando cada vez mais popular.

Por que a mastopexia sem implantes?

Durante a conversa, a Dra. Anike destacou vários fatores que contribuem para o aumento da demanda por mastopexia sem implantes. Entre eles, a busca por um resultado mais natural e a preocupação com a saúde a longo prazo são os mais significativos.

1. Resultados Naturais: muitas mulheres estão em busca de um aspecto mais natural, em um movimento contrário ao "peito bola" do passado. A mastopexia sem implantes permite que as pacientes mantenham a forma natural das mamas, resultando em um contorno mais harmonioso e proporcional ao restante do corpo.

2. Menos Riscos de complicações: a cirurgia com implantes pode trazer riscos adicionais, apesar de raros, como a possibilidade de ruptura dos implantes em caso de acidentes, golpes em quem pratica luta, ou em quem pratica esportes mais radicais, ou com uso de bolas como o futevôlei. A Dra. Anike enfatiza que, ao optar pela mastopexia sem implantes, as pacientes que estão sob maior risco evitam esse tipo de complicação.

3. Estilo de vida: com a busca crescente por esportes e melhoria do estilo de vida, existe uma tendência das mulheres quererem mamas menores. Isso porque muitas se queixam que a mama pesada torna as atividades físicas mais desconfortáveis devido ao impacto. Outras referem também que a mama grande pode dificultar a mobilidade em determinadas situações, como o pilates e a yoga.

4. Liberdade: "Mamas com implantes apesar de ficar um resultado lindíssimo, pode limitar um pouco a utilização de blusas finas sem sutiã, pois os implantes marcam mais o contorno e deixar a aparência muito exposta, gerando um certo constrangimento para algumas pacientes", afirma a especialista. Não precisar usar sutiã é um ponto importante para muitas mulheres.

5. Custo: embora o custo não deva ser o único fator considerado na decisão de uma cirurgia estética, a mastopexia sem implantes pode ser uma opção mais econômica. Isso se deve à eliminação de custos relacionados à compra e manutenção de implantes, além de possíveis revisões cirúrgicas no futuro.

O Processo de Decisão

A Dra. Anike ressalta que a decisão entre mastopexia com ou sem implantes deve ser tomada após uma consulta detalhada. Cada paciente é única, e somente trabalhando em estreita colaboração com suas pacientes é possível entender suas expectativas, preocupações e desejos. Uma avaliação cuidadosa da anatomia da mama, do tipo de flacidez e dos objetivos estéticos é fundamental para determinar a melhor abordagem.

“É essencial que as pacientes se sintam seguras e confiantes em suas escolhas. A educação sobre os diferentes procedimentos e suas implicações é um aspecto vital do meu trabalho”, afirma a Dra. Anike.

Testemunhos de Pacientes

Para entender melhor essa tendência, foram entrevistadas algumas pacientes que optaram pela mastopexia sem implantes. Jéssica, 34 anos, compartilhou sua experiência: “Sempre quis me sentir mais confiante com meu corpo, mas não queria o volume extra que os implantes oferecem. A mastopexia sem implantes foi a escolha perfeita para mim. Eu me sinto mais eu mesma agora”.

Outra paciente, Ana Rita, 28 anos, comentou sobre a recuperação: “Sempre quis reduzir minhas mamas sem prótese. Fiquei surpresa com quão rápido voltei à minha rotina. A Dra. Anike me ajudou a entender todas as etapas do processo, e eu não poderia estar mais feliz com os resultados”.

Decidindo pela mastopexia

A mastopexia sem implantes está se consolidando como uma opção preferida entre muitas mulheres que buscam não apenas um ajuste estético, mas também uma abordagem que prioriza a saúde e o bem-estar. A Dra. Anike continua a orientar suas pacientes nesse caminho, proporcionando resultados que realçam a beleza natural de cada mulher. "Precisamos acabar com o mito de que a mastopexia sem implantes não é duradoura ou que é obrigatório colocar implantes para que a mama fique bonita e firme", afirma a cirurgiã.

Com a crescente demanda por métodos que priorizam a saúde e a naturalidade, é evidente que a mastopexia sem implantes é uma tendência que veio para ficar. "As mulheres estão se empoderando em suas escolhas, buscando não apenas a estética, mas uma experiência cirúrgica que respeite suas individualidades e desejos", conclui a médica.

Nesse novo cenário da cirurgia plástica, os cirurgiões plásticos buscam oferecer procedimentos cada vez mais condizentes com o estilo de vida de cada paciente. A busca por um corpo mais saudável e natural está apenas começando, e a mastopexia sem implantes é um dos passos mais importantes nessa jornada.

