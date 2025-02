Empresas apostam em brindes para aumentar fidelização

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela plataforma americana de pesquisas Gitnux, e divulgada pela revista Exame, 80% das empresas entrevistadas afirmam que presentear clientes e funcionários melhorou o relacionamento com eles. Entre os colaboradores, 82% dizem se sentir mais valorizados ao receber brindes corporativos.

Já um levantamento feito pela Agência 96, noticiado na Meio e Mensagem, revelou que 88% dos entrevistados se lembram da marca ao ver os brindes no dia a dia, e 76% afirmam que receber um brinde diferenciado e de qualidade aumenta significativamente as chances de uma nova aquisição.

Paula Alves, diretora comercial da Zen Brindes, explica que esses índices refletem a conexão emocional e a utilidade que um brinde pode proporcionar.

“Brindes personalizados de qualidade criam associações positivas entre o consumidor e a marca, transformando um simples objeto em um componente importante do branding. Além disso, quando o item é funcional e relevante, ele se torna parte do dia a dia do cliente, aumentando as chances de reconhecimento e fidelização à marca”, pontua.

Já em relação aos brindes oferecidos pelas empresas aos seus colaboradores, Paula afirma que essa iniciativa demonstra cuidado e valorização, gerando um senso de pertencimento e reconhecimento dos funcionários.

Personalização e destaque de marca

Para se destacar, não basta apenas oferecer brindes; é essencial torná-los únicos, segundo a profissional. “A personalização torna os brindes exclusivos, alinhando-os ao perfil e às necessidades do público-alvo, além de refletir o tom da marca. Essa abordagem fortalece o vínculo emocional e transmite uma mensagem de exclusividade, mostrando que a empresa se preocupa em oferecer algo pensado especialmente para o cliente ou colaborador”, reforça.

Paula também acrescenta que investir em inovação, ampliar a variedade de produtos e fornecer soluções personalizadas que combinem estilo e qualidade são estratégias fundamentais.

“Entender as necessidades específicas de cada cliente e acompanhar as tendências do mercado são passos essenciais para se destacar e atender a essa crescente demanda de forma eficaz”, destaca.

A profissional faz uma previsão para 2025 e afirma que itens como brindes ecológicos, garrafas térmicas, copos reutilizáveis, ecobags, mochilas personalizadas e gadgets tecnológicos devem ganhar destaque. De acordo com ela, essa tendência reflete a busca por sustentabilidade e funcionalidade, “além de atender ao estilo de vida moderno, no qual praticidade e consciência ambiental são prioridades”.