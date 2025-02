Organizar finanças evita prejuízos aos empreendedores

De acordo com a edição mais recente da pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) 2023, realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), o Brasil alcançou, em 2023, a marca de 90 milhões de pessoas empreendedoras ou interessadas em empreendedorismo.

Desse total, 42 milhões são adultos entre 18 e 64 anos que já possuem um negócio ou realizaram alguma iniciativa durante o ano para abrir um empreendimento no futuro. Os outros 48 milhões correspondem a indivíduos que ainda não têm um negócio, mas pretendem iniciar um em até três anos.

Verônica Ricardo, gerente de processos da Contajá, explica que um dos passos iniciais para estruturar um negócio é realizar um planejamento financeiro adequado, considerando ganhos e custos. “Isso ajuda o empresário a identificar áreas onde é possível reduzir despesas, alocar recursos de maneira eficiente e maximizar os lucros. Sem esse equilíbrio, é fácil perder o controle dos resultados e comprometer o crescimento da empresa”, destaca.

Ainda segundo Verônica, durante o planejamento é essencial estabelecer metas de faturamento e limites para determinados gastos. Dessa forma, o empreendedor consegue projetar os resultados esperados ao alcançar os valores estipulados.

Separação das finanças pessoais e empresariais

Um dos grandes desafios para muitos empresários é organizar as finanças da empresa de maneira que não se misturem com as pessoais. Para isso, Verônica orienta que o primeiro passo é abrir uma conta bancária exclusiva para o negócio.

“Além disso, é essencial definir um pró-labore para o empresário, evitando que despesas pessoais sejam cobertas pelo caixa da empresa. Ao determinar o pró-labore, é importante considerar tanto as necessidades financeiras do empresário quanto a capacidade de caixa do negócio”, analisa.

A profissional também destaca a necessidade de um planejamento tributário adequado para essa retirada, garantindo tanto a separação entre as finanças pessoais e empresariais quanto a otimização da carga tributária. “O uso de um software de gestão financeira aliado ao suporte de um contador facilita essa organização, proporcionando maior clareza na movimentação financeira e na apuração de resultados”, acrescenta.

Planejamento da distribuição de lucros

Para planejar a distribuição de lucros, Verônica orienta que o primeiro passo é definir o valor necessário para o capital de giro da empresa e reservar um percentual dos lucros para a formação de um fundo de emergência.

Outro ponto importante, segundo a gerente de processos, é “identificar oportunidades de reinvestimento em áreas estratégicas, como expansão, marketing ou tecnologia”. Ela também reforça a importância de contar com o suporte de um contador para alinhar essa distribuição ao regime tributário da empresa, como o Simples Nacional, maximizando os benefícios fiscais.

“Com a contratação de um contador ou o uso de uma solução de contabilidade, o empresário ganha tempo para focar no crescimento do negócio e evita erros que podem resultar em multas ou prejuízos financeiros. Esses serviços ajudam a garantir a conformidade legal, realizar o planejamento tributário e gerenciar guias e impostos, cuidando de toda a burocracia”, conclui.

