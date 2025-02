SPTuris estima 1,6 milhão de turistas na capital em 2025

A cidade de São Paulo deve receber 1,6 milhão de turistas em 2025, segundo levantamento realizado pela empresa de turismo e eventos da cidade de São Paulo (SPTuris).

A pesquisa apontou 530 dias preenchidos pelos 195 eventos já programados, o equivalente a 1,45 eventos por dia do ano. A empresa calcula que os números cresçam ao longo de 2025, especialmente no segundo semestre.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, da qual faz parte o Hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo, evidencia o impacto gerado por esses eventos na economia da capital paulista.

“É um ciclo virtuoso: mais eventos atraem mais turistas que, por sua vez, geram ainda mais demanda e oportunidades. Movimenta a economia, desde o aumento da geração de empregos até a valorização da cidade como um destino multifacetado, uma capital global e com oportunidades”, explica Aly.

Os dados, divulgados pelo portal Mercado & Consumo, apontam ainda que 53% dos eventos serão de negócios, como feiras e congressos, totalizando 103 programações. Em segundo lugar, estão os eventos de entretenimento, como shows e festivais.

Para o empresário, os números revelam a realidade da infraestrutura da cidade. “Com grandes e modernos centros de convenções, acesso facilitado pelos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, a capital permite que organizar um evento seja prático, tanto para os organizadores quanto para os participantes”.

Segundo Aly, a cultura de trabalho da cidade propicia eventos de negócios. “É uma metrópole que respira inovação, conexão e troca de ideias. São Paulo é o lugar onde as pessoas pensam em lançar um produto, fechar parcerias ou debater tendências”.

Setor de turismo e segmento de hotelaria

Ricardo Aly destaca os segmentos de turismo e hotelaria como grandes beneficiários desta movimentação. Segundo ele, a ocupação tende a crescer, principalmente nas regiões próximas aos locais dos eventos, como a Zona Sul e a Avenida Paulista.

O empresário lembra que a alta demanda traz alguns desafios. “Pode haver necessidade de ajustes no quadro de funcionários e até investimentos em melhorias na estrutura. Ainda assim, é uma oportunidade muito positiva para consolidar São Paulo como uma cidade preparada para receber turistas de negócios e lazer”.

Aly pontua que o aumento da ocupação eleva especialmente as receitas extras que podem ser obtidas com serviços complementares, como restaurantes, espaços para reuniões corporativas e até pacotes personalizados para cada perfil de turista.

“Criar pacotes personalizados faz toda a diferença. Oferecer transporte para os eventos, opções de late check-out e até mesmo brindes temáticos pode ser o detalhe que conquista o hóspede. Além disso, São Paulo tem hotéis para todos os gostos e bolsos”, indica Aly.

De acordo com o empresário, os hotéis e serviços de turismo precisam de planejamento para se preparar para a alta demanda. “Com tantos eventos no calendário, é preciso estar sempre um passo à frente. Isso significa reforçar as equipes, ajustar os estoques e investir em treinamento para os atendimentos”.

O estudo da SPTuris estima que, ao todo, os eventos programados para 2025, na capital paulista, reúnam em torno de 8 milhões de pessoas. Segundo a empresa, em média, 20% do público é de turistas - do interior de São Paulo, de outros estados e do exterior.

Aly revela que os festivais de música, Lollapalooza e The Town, e a Fórmula 1 são eventos aguardados com altas expectativas pelo segmento de turismo.

“O trade turístico enxerga nesses eventos uma oportunidade para se destacar. Hotéis, bares e restaurantes se tornam extensões do evento, oferecendo pacotes especiais, promoções temáticas e experiências que prolongam o clima dos festivais ou a adrenalina das corridas”, conclui o empresário.

