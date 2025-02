Vai de Roteiro: São Paulo lança programa de turismo gratuito

A Prefeitura de São Paulo (SP) lançou em novembro de 2024 o Vai de Roteiro, programa que oferece passeios gratuitos pelos principais pontos turísticos da cidade. O projeto é conduzido pela Secretaria Municipal de Turismo e conta com a participação de Guia de Turismo credenciados. As inscrições são realizadas pelo site e aplicativo da Sympla.

Segundo informações divulgadas pela pasta, o programa é uma oportunidade tanto para visitantes como para paulistanos conhecerem mais da capital. A cidade soma mais de 30 mil bares, 158 museus, 20 mil restaurantes, com 52 tipos de cozinha, 145 teatros e casas de espetáculos, ainda segundo dados da Secretaria.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pelo Hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo, o projeto Vai de Roteiro é uma alternativa para quem quer conhecer São Paulo de uma forma descomplicada e cheia de história.

“A iniciativa oferece passeios gratuitos com guias especializados, o que significa que tanto os moradores da cidade quanto os turistas podem explorar o lugar sem se preocupar com o bolso”, afirma.

Aly destaca que, além de visitar os pontos turísticos tradicionais, o projeto prevê um “mergulho” na história e na cultura paulistana.

“O Vai de Roteiro nos leva para lugares que, muitas vezes, ficam fora do radar dos roteiros convencionais. De um lado, temos a parte histórica, com o Mercado Municipal, a Avenida Paulista, o Centro Novo e até o famoso Edifício Martinelli, símbolos da arquitetura da cidade”, pontua. “E, do outro, o passeio cultural por bairros como o Baixo Augusta e o Bom Retiro. É uma chance de olhar São Paulo com outros olhos, entender sua identidade e vivenciar um pouco de sua cultura”, afirma.

Para Aly, a diversidade de roteiros é atrativa. “Você pode passear pela Liberdade, imersa em cultura japonesa, ou se jogar no Polo de Ecoturismo, que traz a natureza para perto da cidade”.

Projeto impulsiona o turismo local

Na visão de Aly, o Vai de Roteiro impulsiona o turismo na cidade de São Paulo com o chamado “turismo de experiência”, modalidade que vai além do passeio comum. “Mais que visitar pontos turísticos, o projeto conecta o visitante com a cidade, trazendo histórias e curiosidades. Isso atrai turistas de todos os cantos, movimentando a economia local. E, com mais turistas, maior é a demanda por transporte, alimentação e hospedagem”, articula.

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, a gratuidade dos passeios é um diferencial: “Isso torna a cidade acessível. O projeto também é uma ferramenta de inclusão, tornando a cidade mais aberta para todos os públicos”, diz.

Gestão de turismo eficiente

Aly observa que uma gestão eficiente do turismo é fundamental para o trade turístico e a rede hoteleira. “Quando o turismo é bem organizado, proporciona experiências agradáveis para os turistas e garante uma distribuição equilibrada, evitando aglomerações”.

Além disso, prossegue, o Vai de Roteiro abre portas para parcerias comerciais, como pacotes promocionais e atividades exclusivas, que podem beneficiar tanto os turistas quanto o setor hoteleiro.

Medidas podem melhorar o turismo de São Paulo

Na visão de Aly, a atenção a determinadas medidas pode deixar o turismo em São Paulo ainda mais fluído. “Melhorar a sinalização nos pontos turísticos, com mapas digitais mais claros e placas mais visíveis, ajudaria os turistas a se locomoverem com mais facilidade”.

Para ele, também é possível integrar os diferentes tipos de turismo - cultural, de negócios e de lazer - com pacotes que combinem essas experiências.

Nacional Inn Jaraguá São Paulo

Com mais de 70 anos de existência, o hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo foi inaugurado para o IV Centenário da cidade de São Paulo. Localizado na Rua Martins Fontes, no coração do centro histórico, a unidade oferece uma localização estratégica para quem deseja explorar as atrações culturais e históricas da cidade. A poucos passos de distância está o Teatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade, o Edifício Copan, além de diversas opções de restaurantes, bares e lojas no centro paulistano.



Com 415 apartamentos distribuídos em 28 pavimentos, o hotel oferece nove categorias diferentes de acomodações. Para eventos, o Hotel Nacional Inn Jaraguá dispõe de uma infraestrutura com 25 espaços capazes de acomodar mais de 1.500 pessoas, indicados para reuniões corporativas, conferências, casamentos e outras celebrações.

Para mais informações, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacionalinn-jaragua-sao-paulo