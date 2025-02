Lipo HD: o pós-operatório impacta no resultado

A busca pelo corpo ideal é uma realidade cada vez mais presente na sociedade contemporânea, principalmente nos países de clima quente, onde a exposição do corpo é frequente. Nesse contexto, a cirurgia plástica se destaca como uma alternativa viável para muitas pessoas que desejam aprimorar sua estética. Recentemente, uma técnica que tem ganhado notoriedade é a Lipo HD, uma versão mais avançada da lipoaspiração tradicional. Contudo, é fundamental que os pacientes estejam cientes dos cuidados necessários no pós-operatório, e para isso, a Dra. Anike Brilhante, cirurgiã plástica no Rio de Janeiro e especialista em contornos corporais, compartilhou suas orientações.

A Dra. Anike explica que a Lipo HD, ou lipoaspiração de alta definição, é uma técnica que não apenas remove gordura, mas também esculpe o corpo, realçando os músculos e proporcionando um contorno mais definido e atlético, muitas vezes associando a enxertia intramuscular para volumizar os grupamentos musculares de difícil hipertrofia. "Enquanto a lipoaspiração tradicional visa a remoção de gordura, a Lipo HD utiliza técnicas de lipoaspiração mais avançadas que permitem um melhor contorno corporal, enfatizando a definição muscular", destaca.

Entretanto, a cirurgiã alerta para o fato de que o sucesso da Lipo HD vai além da sala de cirurgia. O pós-operatório é um período crítico que pode determinar os resultados finais do procedimento. A Dra. Anike Brilhante enfatiza que a recuperação exige atenção e cuidados especiais. "Muitos pacientes subestimam a importância do pós-operatório e acabam comprometendo os resultados obtidos com a cirurgia", afirma.

Um dos principais cuidados após a Lipo HD é o uso de cintas de compressão e canaletas de silicone. A Dra. Anike recomenda que os pacientes utilizem essas roupas por pelo menos 90 dias após a cirurgia. "As roupas de compressão ajudam a reduzir o inchaço e a moldar o contorno corporal. Elas são essenciais para garantir que a pele se ajuste adequadamente à nova silhueta", explica.

Outro aspecto importante é a mobilização precoce. A especialista recomenda que os pacientes comecem a se movimentar assim que possível, respeitando os limites do corpo. "Caminhadas leves podem ajudar na circulação sanguínea e na recuperação mais rápida. Contudo, atividades físicas intensas devem ser evitadas por pelo menos 30 dias", alerta.

A alimentação também desempenha um papel crucial na recuperação. A Dra. Anike sugere que os pacientes mantenham uma dieta equilibrada, rica em proteínas, vitaminas e minerais. "Uma boa nutrição é fundamental para a cicatrização e para ajudar o corpo a se recuperar mais rapidamente", acrescenta. Além disso, a hidratação deve ser uma prioridade, pois ajuda a eliminar toxinas e a reduzir o inchaço.

Dra. Anike também destaca a importância de seguir todas as orientações médicas. "Cada paciente é único, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Por isso, é essencial que os pacientes sigam as instruções específicas dadas pelo cirurgião", enfatiza. Ela também recomenda consultas de acompanhamento regulares, que permitem monitorar a recuperação e detectar possíveis complicações precocemente.

Além dos cuidados físicos, o aspecto emocional não deve ser esquecido. Dra. Anike menciona que muitos pacientes enfrentam uma montanha russa emocional durante o período de recuperação. "É normal sentir-se ansioso ou frustrado com o inchaço inicial e com a evolução do resultado. O suporte familiar e psicológico é fundamental nesse processo", afirma.

Por fim, a cirurgiã plástica alerta sobre a diferença essencial entre a Lipo HD e a lipoaspiração tradicional. "Enquanto a lipoaspiração tradicional pode ser uma solução eficaz para a remoção de gordura, a Lipo HD exige um planejamento cirúrgico mais detalhado e uma recuperação mais rigorosa, já que o objetivo é alcançar um contorno corporal mais definido", conclui.

Sobre o Instituto Anike Brilhante de Cirurgia Plástica

O instituto é uma clínica multidisciplinar dedicada a cirurgias plásticas do contorno corporal. Tendo como cirurgiã plástica principal a Dra. Anike Brilhante (CRM 5291108-9, RQE 44066) que realiza em hospitais diversos procedimentos como mamoplastia utilizando as técnicas mais modernas do mercado (como a short-scar e implantes de mama em dual plane com dupla alça muscular), além de lipoHD e abdominoplastia com lipoescultura com uso de tecnologias de ponta. Também são oferecidos procedimentos de rápida recuperação como cirurgia das pálpebras, mini-lift facial e mini-lipo.

Website: https://www.instagram.com/dra.anikebrilhante?igsh=NWZqbGJybjNoaTF0