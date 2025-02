Prêmio Zayed de Sustentabilidade abre chamada global para soluções transformativas

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade dos Emirados Árabes Unidos, parte do portfólio do Erth Zayed Philanthropies e que impactou 400 milhões de pessoas em todo o mundo ao avançar soluções inovadoras para desafios globais urgentes, anunciou de forma oficial sua chamada para as inscrições para 2026. Marcando 17 anos de apoio contínuo e empoderamento da próxima geração de campeões da sustentabilidade, o Prêmio convida pequenas e médias empresas, ONGs e Escolas de Ensino Médio a inscreverem seus projetos em seis categorias diferentes: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas de Ensino Médio.

Em 2024, o Prêmio recebeu 5.980 inscrições de 156 países, incluindo o Brasil, demonstrando um comprometimento internacional crescente com o desenvolvimento sustentável. Com o início das inscrições para o ciclo de 2026, o Prêmio visa seguir esta tendência e aproveitar a oportunidade única no “Nexus of Next”, uma convergência dinâmica de inovação tecnológica, engenhosidade humana e visão estratégica para acelerar o progresso em todo o mundo.

Comentando sobre o lançamento das inscrições, V. Exa Dr. Sultão Ahmed Al Jaber, ministro da indústria e tecnologia avançada dos Emirados Árabes Unidos e diretor-geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse: “O Prêmio Zayed de Sustentabilidade honra a visão do Xeque Zayed de avançar o desenvolvimento inclusivo, sustentável e humanitário. Ao apoiar projetos que fomentam novas tecnologias para melhorar vidas e promover a prosperidade em comunidades locais, o Prêmio coloca pessoas no coração do progresso, e demonstra o papel do “Nexus of Next” em acelerar o crescimento socio-econômico em todo o mundo”.

O Prêmio irá reconhecer os vencedores de cada categoria com 1 milhão de dólares, enquanto os seis vencedores da categoria Escolas de Ensino Médio, divididos em regiões do planeta, podem receber até 150 mil dólares para implantarem ou aumentarem seus projetos. Essa premiação já permitiu progresso tangível e melhorou as condições de vida em áreas vulneráveis do mundo, de aumentar o acesso a atendimentos de saúde no sudeste da Ásia a reduzir a fome na África Subsaariana.

Os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade do ciclo de 2025 foram reconhecidos em uma cerimônia de premiação em Abu Dhabi em janeiro, na presença de Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, além de 11 chefes de Estado, diversos ministros e líderes empresariais. Esses convidados especiais testemunharam a missão e o impacto de cada vencedor, assim como o comprometimento firme dos Emirados Árabes Unidos de oferecer uma plataforma para tais soluções crescerem.

Para o ciclo 2026 do Prêmio, candidatos nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água e Ação Climática devem provar que sua solução melhora o acesso para serviços essenciais em suas comunidades, e que podem implementar uma visão de longo prazo para melhorar condições de vida e de trabalho. Para a categoria Escolas de Ensino Médio, os projetods devem ser liderados por alunos devem demonstrar abordagens inovadoras que lidam com desafios de sustentabilidade.

Para encorajar uma maior quantidade de organizações e escolas de ensino médio a participarem, o Prêmio aceita inscrições em português, árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol.

A avaliação de cada inscrição consiste em um processo rigoroso de três etapas. Primeiro, uma análise cuidadosa é feita para constatar que a iniciativa atende aos critérios de avaliação do Prêmio, que são impacto, inovação e inspiração. Assim, são identificadas as inscrições mais qualificadas, selecionando os cancidatos elegíveis. Após essa etapa, um comitê selecionado e que consiste em painéis específicos de especialistas internacionais independentes para cada categoria conduz as avaliações. A partir dessa lista de candidatos, os finalistas são escolhidos e enviados para o juri do Prêmio, que elege de forma unânime os vencedores das seis categorias.

Os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade serão anunciados em uma cerimônia em 2026.

Para mais detalhes e sobre como se inscrever, por favor clique aqui. O Prêmio também oferece um número de atendimento por WhatsApp e telefone (11) 97658-8070.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, parte do portfólio do Erth Zayed Philanthropies, é a premiação pioneira dos Emirados Árabes Unidos para soluções inovadoras para desafios globais. Uma homenagem ao legado eàvisão do fundador dos EAU, Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio visa impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Todos os anos, nas categorias saúde, alimentação, energia, água, ação climática e escolas de ensino médio, a iniciativa premia organizações e escolas por suas soluções inovadoras para as necessidades mais emergentes do nosso planeta. Através dos seus 117 vencedores, em 17 anos, o Prémio impactou positivamente mais de 407 milhões de vidas em todo o mundo, inspirando inovadores a amplificar o seu impacto e a traçar um futuro sustentável para todos.

