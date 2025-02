PHC e CCRM colaboram para desenvolver processos de cultura de expansão de células T primárias para aumentar a eficiência e melhorar a qualidade das células

A PHC Corporation assinou um Contrato de Colaboração Principal com a CCRM para trabalhar em conjunto no desenvolvimento de processos de cultura de expansão de células T primárias(*1) que buscarão acelerar a fabricação de produtos de terapia celular e gênica (CGT). Essa iniciativa conjunta integrará o “LiCellGrowTM(*2)”, o sistema de expansão de células da PHC em desenvolvimento, com o profundo conhecimento da CCRM em medicina regenerativa e biofabricação para estabelecer novos processos de cultura para melhorar a eficiência e a qualidade da cultura de células para CGTs.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250209895858/pt/

*For research purposes only. Anticipated visual image of LiCellGrow. All features subject to change. (Graphic: Business Wire)

As células T primárias são usadas no desenvolvimento de processos e na fabricação de CGTs, como na terapia celular CAR-T.(*3) Entretanto, as células T primárias derivadas diretamente de pacientes geralmente apresentam uma variabilidade significativa nas taxas de crescimento e na qualidade, o que torna difícil para os pesquisadores garantir contagens estáveis de células e manter a qualidade durante todo o processo de cultura. Para enfrentar esses desafios e melhorar a qualidade da terapêutica baseada em células, são necessários melhores processos de cultura de células.

Chikara Takauo, diretor da PHC e chefe da Divisão Biomédica que lidera o negócio de Ciências da Vida da empresa, comentou: “Estamos muito satisfeitos por iniciar esta iniciativa conjunta de pesquisa e desenvolvimento com a CCRM, líder com 14 anos de experiência na comercialização de medicina regenerativa e CGT. Combinando as tecnologias e o conhecimento especializado de ambas as organizações, pretendemos avançar nos processos de fabricação de terapias baseadas em células e tecnologias de cultura de células, contribuindo para a aplicação prática inicial da CGT”.

A PHC desenvolveu uma tecnologia proprietária de monitoramento em linha para rastrear os principais indicadores do metabolismo celular em tempo real, o que pode ajudar os pesquisadores a abordar questões como qualidade e reprodutibilidade das células e estabelecer métodos ideais de cultura de células. Essa tecnologia permite a medição precisa e contínua da captação de glicose e da produção de lactato durante a cultura de células, proporcionando uma compreensão mais precisa das mudanças no metabolismo celular ao longo do tempo do que é possível observar usando métodos tradicionais de amostragem. Em 2024, a PHC lançou o analisador metabólico de células vivas “LiCellMoTMTM(*4)” incorporando essa tecnologia nos Estados Unidos, Canadá, Europa e alguns mercados asiáticos, incluindo Japão, China, Singapura e Taiwan.

Com base nessa tecnologia, a empresa também está desenvolvendo o “LiCellGrow”, um sistema de expansão celular projetado para trocar meios automaticamente com base no estado metabólico das células e para manter o ambiente de cultura em um estado ideal. A PHC pretende expandir ainda mais sua linha de produtos para dar suporte contínuoàpesquisa, ao desenvolvimento de processos eàfabricação comercial de produtos terapêuticos baseados em células.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a PHC para desbloquear novas possibilidades na cultura celular”, explicou Michael May, presidente e CEO da CCRM. “Parcerias para o desenvolvimento de tecnologia, como esta, são fundamentais para impulsionar o setor e tornar a CGT mais econômica e, consequentemente, mais acessível aos pacientes em todas as partes do mundo”.

A pesquisa conjunta com a CCRM permitirá que a PHC analise as condições de cultura usando o “LiCellGrow” para estabelecer processos de cultura ideais para células T primárias. A colaboração buscará acelerar o desenvolvimento do LiCellGrow, contribuindo para melhorar a qualidade das células, aumentar a eficiência da fabricação e reduzir os custos na produção de terapias baseadas em células.

(*1) As células T primárias, ou células T autólogas, referem-se às células T que são isoladas diretamente do corpo. As células T fazem parte do sistema imunológico e se desenvolvem a partir de células-tronco da medula óssea. Elas ajudam a proteger o corpo contra infecções e podem ajudar a combater o câncer.

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/t-cell

https://www.cancer.gov/search/results?swKeyword=autologous

(*2) URL: http://www.phchd.com/us/biomedical/licellgrow

(*3) A terapia com células T CAR é um tipo de tratamento no qual as células T do paciente (um tipo de célula do sistema imunológico) são alteradas em laboratório para que ataquem as células cancerígenas.

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/car-t-cell-therapy

(*4) URL: https://www.phchd.com/us/biomedical/live-cell-metabolic-analyzer

Sobre a Divisão Biomédica da PHC Corporation

Fundada em 1969, a PHC Corporation é uma subsidiária japonesa da PHC Holdings Corporation (TÓQUIO: 6523), uma empresa global de saúde que desenvolve, fabrica, vende e presta serviços para soluções em gestão do diabetes, cuidados de saúde, diagnósticos e ciências da vida. A Divisão Biomédica apoia o setor de ciências da vida, auxiliando pesquisadores e profissionais de saúde em cerca de 110 países e regiões por meio de seus equipamentos e serviços da marca PHCbi, incluindo incubadoras de CO 2 e freezers de ultrabaixa temperatura.

www.phchd.com/global/phc

Sobre a PHC Holdings Corporation (Grupo PHC)

A PHC Holdings Corporation (TÓQUIO: 6523) é uma empresa global de cuidados de saúde com a missão de contribuir para a saúde da sociedade por meio de soluções de cuidados de saúde que têm um impacto positivo e melhoram a vida das pessoas. As suas subsidiárias (referidas coletivamente como Grupo PHC) incluem a PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia, LSI Medience Corporation, Wemex e Mediford. Juntas, estas empresas desenvolvem, fabricam, vendem e prestam serviços em soluções de gestão de diabetes, soluções de cuidados de saúde, diagnósticos e ciências da vida. As vendas líquidas consolidadas do Grupo PHC no ano fiscal de 2023 foram de JPY 353,9 bilhões, com distribuição global de produtos e serviços em mais de 125 países.

www.phchd.com/global

Sobre a CCRM e a OmniaBio

A CCRM é uma parceria público-privada global com sede no Canadá. Recebeu financiamento do Governo do Canadá, da Província de Ontário e de importantes parceiros acadêmicos e industriais. A CCRM apoia o desenvolvimento de medicamentos regenerativos e tecnologias de capacitação associadas, com foco específico em terapia celular e gênica. Uma rede de pesquisadores, empresas líderes, investidores e empreendedores, a CCRM acelera a tradução de descobertas científicas em novas empresas e produtos comercializáveis para pacientes com equipes especializadas, financiamento dedicado e infraestrutura exclusiva. Em 2022, a CCRM estabeleceu a OmniaBio Inc., uma CDMO em estágio comercial para a fabricação de terapias celulares e genéticas. A CCRM está sediada na Universidade de Toronto. Visite-nos em ccrm.ca.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250209895858/pt/

Contato para consultas de imprensa:

Departamento de Relações com Investidores e Comunicações Corporativas

PHC Holdings Corporation

TEL.: +81-3-6778-5311

E-mail: phc-pr@gg.phchd.com

Contato para produtos e serviços:

Departamento de Marketing, Divisão Biomédica PHC Corporation

E-mail: masayo.okada@phchd.com

Contato para a CCRM:

Stacey Johnson

1-647-309-1830

stacey.johnson@ccrm.ca