Uma celebração sem fronteiras: Nova Gorica e Gorizia inauguram a Capital Europeia da Cultura

As cidades de Nova Gorica, na Eslovênia, e Gorizia, na Itália, estão se unindo para escrever um novo capítulo cultural sem fronteiras. Em 8 de fevereiro de 2025, durante o feriado cultural da Eslovênia, as cidades gêmeas organizarão uma espetacular celebração de inauguração que durará o dia todo. Com o título De Estação a Estação, as festividades se desdobrarão pelas ruas e praças, ganhando vida com músicos, dançarinos, folcloristas e artistas

NOVA GORICA, Eslovênia, Feb. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na Europe Square, o coração simbólico de ambas as cidades, a Capital Europeia da Cultura, será oficialmente inaugurada. Durante o anoitecer, os holofotes se voltarão para o palco ao ar livre em frente ao edifício municipal de Nova Gorica, onde ocorrerá um espetáculo cultural inesquecível.

Saiba mais sobre a inauguração oficial

Nos próximos meses, o GO! 2025 trará mil eventos inesquecíveis para a região, incluindo shows musicais, teatro, exposições de arte, exibições de filmes, experiências culinárias e muito mais.

Após a grande cerimônia de abertura, March for Europe (1 a 9 de maio) transformará as travessias de fronteira em arte, enquanto o Tastes Without Borders (26 a 28 de setembro) oferecerá um banquete de delícias gourmet. A Enlightened Closing Ceremony (1 a 3 de dezembro) iluminará ambas as cidades em um final espetacular. Os destaques também incluem shows de Alexander Gadjijev, Borderless Body, Dodecalogy 1972–1983, EPIC, ISOLABS, e Benedetti Life, celebrando a união, a criatividade e o patrimônio cultural.

Programação oficial

O GO! 2025 também é o momento para explorar a região onde a história, o modernismo e a deslumbrante natureza convergem. Nova Gorica, a cidade mais jovem da Eslovênia, exibe impressionantes exemplos de arquitetura modernista e está situada ao longo do deslumbrante Rio So?a, um paraíso para os amantes da natureza. De trem, os visitantes podem conhecer o Vale do So?a e descobrir os encantos de Tolmin, Kobarid e Bovec.

Enquanto isso, os amantes de vinho e entusiastas da gastronomia podem se deliciar em duas notáveis regiões vinícolas:

O Vale do Vipava , frequentemente chamado de Provença eslovena , é renomado por seus vinhedos ensolarados e vinícolas boutique

, frequentemente chamado de , é renomado por seus vinhedos ensolarados e vinícolas boutique Goriška Brda

Para viajar pela Capital Europeia da Cultura com facilidade, convidamos você a usar o aplicativo da web Wherever You Go! – GO!2025, que traz atualizações sobre os últimos eventos, performances e acontecimentos culturais, ou o aplicativo BulevAR, que utiliza realidade aumentada para dar vida ao passado e ao presente de Nova Gorica e Gorizia.

O Slovenian Tourist Board está profundamente envolvido na promoção do GO! 2025, reconhecendo as artes e a cultura como tema central das atividades promocionais de 2024–2025.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/831b0bb3-dbf9-4d83-ad41-16042aa316cf

Contato: press@slovenia.info

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001047518)