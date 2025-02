Barbieri apresenta chateau francês construído em Steel Frame

Uma obra que exemplifica a adaptabilidade do Steel Frame em diferentes estilos arquitetônicos foi concluída no coração do bairro privado de Magallanes, em Buenos Aires, na Argentina. A casa possui 250 m² e combina design clássico com o sistema de construção em Steel Frame. O projeto foi concebido e executado inteiramente usando esta tecnologia, para um casa com cobertura no estilo mansarda francesa, sem incluir nenhum outro sistema construtivo adicional.

Segundo André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, “o sucesso deste projeto foi alcançado através de um rigoroso trabalho de engenharia, que permitiu a resolução de cada elemento estrutural utilizando exclusivamente o Steel Frame”, diz.

Fundações e estrutura

A casa foi erguida sobre 60 estacas de 2,5 metros de profundidade, reforçadas com malha dupla de aço e uma placa de fundação de 15 cm de espessura. A estrutura exigiu cerca de 25 toneladas de aço galvanizado combinada com caibros de até 13 metros de comprimento, pesando meia tonelada, fabricados no local.

O processo de construção se deu em três principais etapas, a primeira foi o corte e painéis, na qual foram fabricados 123 painéis e 24 caibros. Em seguida, a montagem, com a elevação dos pisos e o mezanino montado. E por fim, o levantamento e posicionamento dos caibros com a utilização de um guindaste.

Inovações na cobertura e mezanino

Para o telhado estilo mansarda francesa, foi escolhida uma telha de PVC tipo ardósia, que proporciona o estilo clássico sem adicionar peso extra à estrutura. Os mezaninos e o terraço foram construídos em concreto leve, que traz resistência e leveza.

“A casa é um exemplo da união de tecnologia e arquitetura para criar projetos inovadores, sustentáveis e resistentes, adaptados a diferentes estilos”, conclui Rossi.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, especializada na fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil possui distribuição em todo o território nacional e atua como um hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.