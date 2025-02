Plataformas de serviços a domicílio avançam no mercado

O mercado de plataformas de serviços a domicílio cresceu rapidamente, impulsionado por mudanças nos hábitos de consumo, avanços tecnológicos e a busca por praticidade, especialmente durante a pandemia. Muitos trabalhadores encontraram nessas plataformas uma nova fonte de renda.

O mercado global de serviços de limpeza doméstica tem apresentado um crescimento expressivo, a Spherical Insights projeta que o tamanho do mercado de serviços de limpeza ultrapassará US$ 729 bilhões até 2033.

Além disso, uma Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que, em 2022, aproximadamente 1,5 milhão de brasileiros trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços, representando 1,7% da população ocupada no setor privado. Esse crescimento reflete a crescente confiança dos consumidores nesses serviços.

Esses estudos destacam a conveniência e a eficiência que as plataformas de serviços a domicílio proporcionam.

A experiência na prática no mercado de serviços a domicílio

Em entrevista, Ilidio Arcanjo e Ana Paula Ferreira, sócios-fundadores da Hand, compartilharam insights sobre o crescimento da empresa e os desafios de liderar uma plataforma comprometida tanto com clientes quanto com trabalhadores.

Como surgiu a ideia de criar a Hand, e qual é a principal missão da plataforma?



Ilidio Arcanjo: a Hand nasceu da percepção de que havia uma lacuna entre a demanda por serviços a domicílio e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais autônomos para alcançar clientes de forma segura e justa. Nossa missão é conectar essas duas pontas, promovendo um mercado mais equilibrado, onde o cliente tenha acesso a serviços de qualidade e o prestador seja valorizado.

O que diferencia a Hand de outras plataformas do mercado?



Ana Paula Ferreira: nossa principal diferença está na valorização da mão de obra. Trabalhamos com taxas mínimas, garantindo que os prestadores de serviços fiquem com a maior parte do valor pago pelo cliente. Além disso, oferecemos ferramentas de avaliação e feedback, o que ajuda a construir uma relação de confiança entre clientes e profissionais. Outro ponto é o nosso suporte humanizado.

Quais foram os maiores desafios que enfrentaram no mercado?



Ilidio Arcanjo: o principal desafio é equilibrar as necessidades do cliente e do trabalhador. Vivemos em um país onde a informalidade ainda é predominante, e trazer esses profissionais para um ambiente mais estruturado exige esforço. Além disso, o cenário econômico atual impacta tanto a demanda quanto a oferta de serviços, o que nos obriga a inovar constantemente para oferecer vantagens reais.







Ana Paula Ferreira: investimos em processos rigorosos de cadastro e verificação de profissionais. Também oferecemos aos clientes a possibilidade de consultar avaliações anteriores, algo que consideramos essencial para garantir tranquilidade na hora da contratação. Do lado dos trabalhadores, temos políticas de suporte para casos de imprevistos, garantindo que eles se sintam amparados.

Curiosidades sobre as plataformas de serviços

Valorização da avaliação: a possibilidade de avaliar profissionais tem sido um dos pilares para o sucesso dessas plataformas. Embora não se tenha pesquisas específicas sobre seus impactos, é reconhecido que avaliações positivas podem influenciar o sucesso financeiro de profissionais autônomos.





Plataformas de serviços a domicílio no Brasil: um resumo

O mercado brasileiro conta com diversas plataformas que oferecem serviços a domicílio, cada uma com suas características e diferenciais. Este é um resumo de algumas das principais:

GetNinjas



Uma das pioneiras no Brasil, conecta clientes a prestadores de serviços em diversas categorias, como reformas, eventos, assistência técnica e limpeza. O sistema é baseado em orçamentos: o cliente envia sua demanda e recebe propostas dos profissionais.



Mary Help



Focada em serviços de limpeza, oferece opções de diaristas, babás e cozinheiras, com pacotes pré-estabelecidos de serviços. É conhecida pelo atendimento regionalizado e pela personalização na escolha dos profissionais.



Hand



Um dos nomes mais recentes, a Hand foca na valorização do trabalhador autônomo. Com taxas mínimas e acesso a avaliações de clientes, a plataforma dispõe de um ambiente de confiança para quem contrata e para quem presta o serviço. Além disso, oferece personalização, permitindo que o cliente contrate serviços por hora de acordo com a necessidade específica.



Diário do Lar



Especializada em limpeza doméstica, a plataforma oferece pacotes de faxina leve e pesada. Também trabalha com agendamentos rápidos e garante treinamento básico para os profissionais cadastrados.

“Minha vida mudou com as plataformas de serviços”





Juliana Araújo, mãe de dois filhos e moradora do Rio de Janeiro, compartilha como as plataformas digitais têm facilitado sua rotina:

“Como mãe de uma criança pequena e de um adolescente, além de trabalhar em home office, sempre achei um desafio manter a casa em ordem. Antes, dependia de indicações de amigos para contratar diaristas, mas era complicado: às vezes, a pessoa não tinha agenda, ou não fazia o serviço como eu precisava. Foi aí que conheci as plataformas. Comecei usando uma para faxinas pontuais e fiquei impressionada com a facilidade de agendar e com a possibilidade de avaliar os profissionais. Recentemente, migrei para a Hand e, sinceramente, foi uma mudança ainda maior. Gosto de poder contratar por hora e ajustar o serviço exatamente ao que preciso”.

A Hand e outras plataformas atuam no mercado de trabalho autônomo.

“Nosso foco está em criar uma comunidade de apoio, onde todos saiam ganhando. Acreditamos que esse é o futuro do mercado de serviços a domicílio no Brasil”, finaliza Ana Paula Ferreira.

Iniciativas como a Hand refletem a expansão do mercado de serviços a domicílio, que tem registrado crescimento e impacto na rotina de diversos brasileiros.

Website: https://www.hand4u.com.br/