ANBIMA anuncia mudanças em suas certificações para 2026

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) passa por uma revisão significativa em suas certificações de distribuição, incluindo a CPA-10, CPA-20 e a CEA. Essa iniciativa busca alinhar as certificações às melhores práticas internacionais e às crescentes demandas do mercado financeiro.

“Para quem está considerando uma carreira na área de distribuição de produtos financeiros, é importante ficar atento às mudanças”, alerta o Prof. Rafael Toro, CFP® e fundador da Rafael Toro - Academia de Finanças.

Principais mudanças da ANBIMA



Essas mudanças são fundamentadas em um amplo estudo realizado em parceria com a Deloitte, cujo relatório "Um Olhar sobre as Certificações" detalha as necessidades e tendências do setor. A partir de janeiro de 2026, novas certificações de distribuição serão lançadas, estruturadas conforme as atividades exercidas pelos profissionais, em vez de serem baseadas em instituições, cargos ou segmentos de clientes atendidos. Entre as principais alterações estão:

Nova estrutura de certificações



As certificações de distribuição passarão a ser categorizadas da seguinte forma:

CPA (Certificado Profissional ANBIMA) : voltado para quem inicia na distribuição de investimentos, garantindo conhecimento básico sobre produtos financeiros;





: voltado para quem inicia na distribuição de investimentos, garantindo conhecimento básico sobre produtos financeiros; C-Pro I (Certificado Profissional ANBIMA de Investimento) : para profissionais que elaboram carteiras recomendadas, com foco técnico aprofundado;





: para profissionais que elaboram carteiras recomendadas, com foco técnico aprofundado; C-Pro R (Certificado Profissional ANBIMA de Relacionamento): para profissionais que realizam atendimento consultivo e personalizam carteiras de investimentos.



Avaliação mais abrangente



Os exames das novas certificações testarão não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de aplicação prática da teoria e habilidades interpessoais. Além disso, os testes passarão a ser revisados periodicamente para refletir melhor as demandas do mercado e as constantes transformações do setor financeiro.

No Brasil, as certificações são oferecidas por associações e podem ser divididas em trilhas que variam conforme o cargo e a instituição em que o profissional trabalha. Essa estrutura vai de encontro à tendência internacional, já que, em países como os Estados Unidos e na Europa, as certificações são centradas nas funções realizadas pelos profissionais. Quando esse direcionamento é adotado, a certificação torna-se uma aliada para evitar sobreposição de atividades e mitigar riscos de compliance, como funcionários exercendo funções que extrapolam a descrição oficial de seus cargos ou que ferem a regulação.

A importância da Certificação CEA nesse momento



Segundo o Prof. Rafael Toro: “A modernização das certificações ANBIMA reflete a evolução do mercado financeiro e a necessidade de profissionais cada vez mais preparados para lidar com um ambiente dinâmico e desafiador”.

Com isso, a Certificação CEA é uma das principais certificações para profissionais que desejam atuar como especialistas em investimentos. Com as mudanças recentes na estrutura de certificações, a CEA continua sendo uma qualificação relevante para aqueles que buscam um conhecimento mais aprofundado no mercado financeiro. Entre os principais aspectos da certificação, destacam-se:

Reconhecimento no mercado : a CEA é amplamente aceita por bancos e instituições financeiras como um selo de qualificação especializada;





: a CEA é amplamente aceita por bancos e instituições financeiras como um selo de qualificação especializada; Adaptação às mudanças do setor : profissionais que obtiverem a certificação CEA em 2025 poderão migrar para o novo modelo em 2026 sem custos adicionais;





: profissionais que obtiverem a certificação CEA em 2025 poderão migrar para o novo modelo em 2026 sem custos adicionais; Oportunidades de carreira: a certificação pode contribuir para maior credibilidade e crescimento profissional em um mercado cada vez mais competitivo.



Ainda vale a pena investir na certificação CEA em 2025?



As mudanças promovidas pela ANBIMA mostram uma evolução significativa na estrutura de certificações do mercado financeiro brasileiro. A adequação às melhores práticas internacionais e a revisão dos exames reforçam a necessidade de qualificação contínua para os profissionais do setor.

Segundo o Prof. Rafael Toro, CFP® e fundador da Rafael Toro - Academia de Finanças: “A ANBIMA já deixou claro que, quem já possui as certificações, não precisará fazer uma nova prova”. Nesse contexto, a Certificação CEA é uma boa opção para quem deseja não apenas acompanhar as transformações do mercado, mas também se destacar e prosperar na carreira.

