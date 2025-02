Vestibular online da Faculdade Focus tem inscrição gratuita

A Faculdade Focus está com inscrições abertas para o vestibular online de verão, com mais de 40 opções de cursos de educação a distância (EaD), incluindo áreas de tecnologia, licenciaturas, bacharelados e formação pedagógica. Alguns exemplos são: bacharelado em administração, tecnólogo em marketing digital, tecnólogo em gastronomia e tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas.

A instituição de ensino realiza processos seletivos todos os meses, permitindo que o candidato inicie seus estudos no dia 1º do mês seguinte à aprovação. Ou seja, se o aluno for aprovado em fevereiro, e realizar sua matrícula, passa a ter acesso às aulas em 01 de março.

“O vestibular de verão segue esse modelo contínuo e 100% online, possibilitando ao candidato realizar a prova de onde estiver e receber o resultado em menos de dez minutos”, explica Ruy Astrath, diretor geral da Focus.

A prova é composta por dez questões objetivas que abrangem conteúdos do Ensino Médio, nas disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. O vestibular tem inscrição gratuita, diz Astrath.

“Após a aprovação no vestibular, o candidato deve realizar a matrícula diretamente no site da Faculdade Focus, preenchendo os dados solicitados. Em seguida, receberá um e-mail com as credenciais de acesso à plataforma acadêmica”, explica o diretor geral.

Além de promover vestibulares mensalmente (vistos como parte da política de acessibilidade e inclusão da Focus), a faculdade disponibiliza outras formas de ingresso. Uma delas é o acesso pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para candidatos com nota geral acima de 250 pontos.

Há ainda as seguintes opções: transferência (para alunos de outras instituições, também sem necessidade de vestibular), portador de diploma (para graduados que desejam cursar uma nova graduação) e análise curricular (voltada a candidatos que já cursaram disciplinas em outras instituições e desejam aproveitamento de estudos), detalha Astrath.

O diretor geral diz ver com otimismo o dado de que o Brasil possui cerca de 10 milhões de universitários, o maior número em nove anos, segundo o Censo de Educação Superior feito pelo Ministério da Educação.

“O crescimento no número de universitários no Brasil reflete um cenário promissor para o setor educacional. A educação tem se tornado uma prioridade em meio às transformações sociais e tecnológicas, consolidando-se como um pilar essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional”, finaliza Astrath.

Para saber mais, basta acessar: https://faculdadefocus.com.br/