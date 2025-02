Tradicional feira de Curitiba é destaque no turismo em 2025

O Tripadvisor divulgou o ranking das 10 Melhores Feiras Livres do Brasil para 2025, conforme divulgado pelo portal Curitiba Turismo. Entre os destaques está a Feirinha do Largo da Ordem, de Curitiba (PR), que ficou em terceiro lugar e recebeu o selo "Escolha dos Viajantes", atribuído aos 10% mais bem avaliados no site. A lista foi elaborada com base nas avaliações de viajantes de diferentes partes do mundo.

Situada no centro histórico da capital paranaense, a Feirinha é realizada todos os domingos e reúne aproximadamente 1.000 expositores, que oferecem desde peças artesanais até iguarias gastronômicas.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pela unidade Euro Suite Curitiba Batel, o reconhecimento da feira se deve a uma combinação de fatores, como a localização no centro histórico da cidade, a diversidade de expositores, comidas e artistas de rua, além da organização, que busca prezar pelo cuidado e pelos detalhes.

“Cada espaço da feira apresenta algo interessante, com opções bastante diversificadas. O local atrai visitantes que desejam passear, fazer compras ou simplesmente aproveitar o ambiente. Realizada ao ar livre todos os domingos, a feira se destaca por seu formato aberto, que oferece uma experiência diferente das feiras tradicionais em espaços fechados”, analisa.

Além disso, Ricardo afirma que o evento reflete a essência de Curitiba “uma cidade que preserva seu patrimônio histórico enquanto busca se modernizar”. Segundo ele, essa harmonia é perceptível em diversos aspectos e evidencia a combinação de tradição com manifestações contemporâneas de arte e criatividade.

Impacto econômico

Para a economia local, Ricardo pontua que a Feirinha do Largo da Ordem desempenha um papel importante ao oferecer visibilidade para pequenos empreendedores e artesãos locais, que têm no evento uma oportunidade de apresentar seus trabalhos a um público amplo.

“Além disso, esses eventos acabam gerando movimento não só para os expositores, mas também para os bares, restaurantes e até para os hotéis da região. É toda uma cadeia que se movimenta”, afirma.

Ricardo também ressalta o impacto que o evento exerce na rede hoteleira. “Por ser uma atração popular, a feira também contribui para prolongar a estadia dos visitantes, que muitas vezes aproveitam a oportunidade para explorar outros pontos turísticos da região. Esse fluxo de turistas gera um impacto econômico relevante, movimentando setores como o comércio, a gastronomia e a hotelaria, e reforça a posição de Curitiba como destino turístico”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/euro-suite-curitiba-batel