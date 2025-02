Lonely Planet: Curitiba é um dos destinos tendência em 2025

Curitiba está entre os 30 melhores destinos de viagem do mundo, segundo o Best in Travel 2025, guia de viagens da tradicional editora do seguimento Lonely Travel. A premiação foi entregue, em novembro do ano passado, aos representantes do Ministério do Turismo (MTur) durante a feira internacional de turismo World Travel Market (WTM), em Londres, na Inglaterra.

O guia é organizado em Regiões, Países e Cidades. A capital paranaense é a única brasileira a compor a lista com dez cidades, e é descrita como uma experiência imersiva.

Curitiba é celebrada por ser uma “cidade verde” e “boa para os turistas e para os cidadãos”. A cidade também recebe destaque pela multiplicidade de atrativos culturais, históricos, arquitetônicos e urbanísticos.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, da qual faz parte o Hotel Cassino Tower Curitiba Aeroporto, o reconhecimento internacional de Curitiba era esperado. “O destaque coloca Curitiba na vitrine do turismo mundial. Pessoalmente, sinto que é um reconhecimento justo e que só aumenta a curiosidade de quem não conhece ainda as atrações de Curitiba”.

Aly lembra que um dos motivos de Curitiba atrair tantos olhares é a capacidade de unir o novo e o tradicional. “A cidade tem um equilíbrio entre modernidade e natureza, com uma arquitetura elaborada e espaços verdes preservados. A cena gastronômica da cidade está cada vez mais rica, assim como as soluções tecnológicas, como audioguias e wi-fi público”.

Rede hoteleira e turismo internacional

O diretor pontua que, com a visibilidade ocasionada pela premiação, a expectativa é que o fluxo de turistas estrangeiros aumente. “A rede hoteleira está se preparando para um 2025 cheio de oportunidades. Os hotéis terão que se adaptar para oferecer uma experiência ainda mais personalizada e acolhedora”.

Aly acredita que o reconhecimento irá impactar positivamente o comércio e a hotelaria da capital paranaense. “Essa visibilidade vai trazer ainda mais interesse por Curitiba, o que tem um efeito cascata positivo na economia local, não só para o trade turístico, mas para toda a cidade”.

De acordo com o diretor, os atrativos de Curitiba têm potencial de cativar os turistas estrangeiros. As atrações destacadas pelo guia da Lonely Planet, Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer e o passeio de trem até a pequena cidade de Morretes, têm, na opinião de Aly, a diversidade de interesses turísticos a seu favor.

“Acredito que a demanda vai se diversificar bastante. Vai ter gente que vem em busca de conforto, outros que querem algo mais descontraído e até aqueles que buscam uma experiência mais imersiva na cultura local”.

No entanto, o diretor alerta para os desafios que podem surgir. “Essa movimentação vai significar mais investimentos na cidade, mais ofertas de pacotes e, claro, o aumento da concorrência entre os estabelecimentos. Curitiba vai precisar de hotéis preparados para atender a esse novo perfil de turista e as expectativas são altas para que isso seja feito com excelência”.

Na entrega do prêmio, durante a World Travel Market, a coordenadora geral de atração de investimentos do MTur, Cinthia Marques, afirmou que o reconhecimento projeta Curitiba no cenário internacional, atrai olhares de turistas e investidores de todo o mundo e evidencia a diversidade turística que o Brasil oferece.

