Brasil divulga destinos baianos para turismo de luxo na ILTM

O Brasil apresentou as praias de Trancoso e Itacaré, na Bahia, aos visitantes da International Luxury Travel Market - em português, Mercado Internacional de Viagens de Luxo – (ILTM Cannes), em dezembro de 2024. O evento, um dos principais da indústria de turismo de luxo, acontece anualmente em Cannes, na França.

Na edição de 2024 da ILTM Cannes, o estande do Brasil contou com o dobro de coexpositores do ano anterior, com o objetivo de reforçar a diversidade cultural e natural de seis biomas nacionais como produtos e serviços turísticos de luxo.

Para Felipe Oliveira Pedreira, da empresa de Transfer e Passeios Bahia Terra Turismo, a participação do trade turístico brasileiro em uma feira direcionada para viagens de luxo é uma grande oportunidade para divulgar o país para um mercado seletivo e de alto poder aquisitivo.

“O Brasil possui uma estrutura de hotéis e pousadas boutique, além de roteiros charmosos que o permitem estar entre destinos para viagens de luxo. Especialmente na Bahia, o trade turístico seleciona, com um rigor ainda maior, os veículos e profissionais que atuam neste nicho para receber adequadamente este perfil de turistas”, assinala Pedreira.

A participação do Brasil na feira é uma parceria entre a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No estande, foram apresentados produtos hoteleiros, opções de rotas, destinos e vivências para ampliar as oportunidades de negócios do país.

Pedreira destaca a importância de apresentar a Bahia internacionalmente em feiras do segmento de luxo. “A participação no evento é imprescindível para atrair relevância econômica para destinos como a badalada Morro de São Paulo, o charme de Boipeba e os excelentes hotéis e resorts da Praia do Forte, e divulgar destinos de luxo como Trancoso, Caraíva e Itacaré”.

Itacaré foi indicado, pela publicação de turismo Condé Nast Traveler, como um dos melhores lugares para visitar na América Central e do Sul em 2025. Além dos destinos baianos, o Pantanal e o Rio de Janeiro também tiveram destaque no estande brasileiro.

Para mais informações, basta acessar: bahiaterra.com/