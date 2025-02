Inteligência Artificial otimiza produtividade, mas exige reflexão crítica no apr

A inteligência artificial (IA) tem se consolidado como uma ferramenta essencial na otimização da produtividade em diferentes áreas do conhecimento e do trabalho. Sua aplicação abrange desde a automação de tarefas rotineiras até a personalização de experiências de aprendizado, permitindo maior eficiência no dia a dia. No entanto, a crescente cultura da instantaneidade, impulsionada por redes sociais como o TikTok, levanta um alerta sobre os desafios da reflexão crítica e da profundidade no processo de aprendizagem.

O Professor MSc. Edílson Bezerra das Chagas, do Centro Universitário Paulistana (UniPaulistana), explica que a inteligência artificial tem um impacto positivo ao permitir que profissionais e estudantes aumentem sua produtividade. “Ferramentas automatizadas assumem a responsabilidade por processos demorados, liberando tempo para atividades mais criativas e estratégicas”, afirma o professor. Isso significa que, ao reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas, as pessoas podem se dedicar a atividades intelectualmente estimulantes, impulsionando a inovação e o progresso.

Por outro lado, o consumo acelerado de conteúdo nas redes sociais pode comprometer a capacidade de reflexão crítica. “A velocidade com que a informação é produzida e consumida em plataformas como o TikTok pode gerar conclusões superficiais, prejudicando a retenção do conhecimento e a formação de um pensamento crítico”, ressalta Edílson. O formato breve e efêmero dos vídeos dificulta o aprofundamento dos temas e pode levar os usuários a um aprendizado fragmentado, onde as informações são rapidamente esquecidas.

Estudos como os apresentados em "Deep Work", de Cal Newport, e "Thinking, Fast and Slow", de Daniel Kahneman, reforçam a necessidade de um pensamento mais deliberado e concentrado para um aprendizado efetivo. Esses autores destacam que a distração constante e o consumo rápido de conteúdo reduzem a capacidade de análise profunda e comprometem o desenvolvimento intelectual.

A solução, segundo especialistas, passa pelo equilíbrio entre o uso eficiente da inteligência artificial e a busca por conhecimento aprofundado. Isso inclui a leitura de livros, o estudo de artigos acadêmicos e a reflexão mais estruturada sobre os temas. “A capacidade de questionar e analisar criticamente as informações geradas pela IA é essencial para evitar a aceitação passiva de conteúdo superficial”, pontua o professor da UniPaulistana.

Dessa forma, a tecnologia deve ser vista como uma aliada no aprendizado, mas sem substituir a necessidade de reflexão e aprofundamento. A educação na era digital exige uma abordagem consciente e intencional, onde a rapidez proporcionada pelas novas ferramentas seja equilibrada com a capacidade de análise crítica e entendimento aprofundado do conhecimento.

