SGS Academy lança MBA em Estratégias ESG e Sustentabilidade

A SGS Academy realizará o lançamento do MBA em Estratégias ESG e Sustentabilidade Corporativa. O programa tem como objetivo formar profissionais qualificados para atuar de forma estratégica na implementação de boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), alinhadas às novas demandas do mercado e às exigências regulatórias.

Haverá uma live do MBA no dia 12 de fevereiro, às 19h, com o tema “Transformando Conceitos ESG em Prática: da materialidade à gestão da cadeia de valor", para que os interessados possam conhecer o corpo docente e um pouco mais sobre o MBA e como ele poderá potencializar a carreira. A sessão será transmitida através do YouTube da SGS do Brasil.

“Buscar uma abordagem inovadora e tomar decisões informadas que considerem o impacto ambiental, social e de governança é fundamental para a resiliência e sucesso dos negócios”, destaca Debora Morgensztern, coordenadora acadêmica do MBA.

O MBA foi estruturado com foco na aplicação prática, abordando temas como regulação, conformidade, gestão de riscos, estratégias sustentáveis e impacto social. A grade curricular foi desenvolvida por especialistas da SGS Academy e profissionais atuantes no mercado, garantindo um ensino alinhado às principais tendências e exigências do setor.

“Estamos evoluindo e vivenciando a aplicação de práticas mais sustentáveis e justas em todas as cadeias e frentes. É extremamente necessário que os profissionais estejam preparados para os novos desafios. As oportunidades em sustentabilidade e ESG estão em todos os lugares, em vagas, em negócios, em discussões e precisamos alinhar conceitos e entender do tema em nosso ambiente profissional", afirma Mariana Klein, auditora, consultora em Sustentabilidade e Mudanças Climáticas e convidada para palestrar na live de lançamento.

Os interessados em se especializar no setor terão a oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudos integral, que será sorteada durante o evento.

A inscrição para o evento pode ser realizada através do link, de forma gratuita.

"O MBA em ESG da SGS Academy foi desenvolvido para formar profissionais preparados para os desafios reais do mercado, unindo teoria e prática em uma abordagem estratégica. Nosso objetivo é capacitar líderes que não apenas compreendam os conceitos de sustentabilidade, mas saibam aplicá-los de forma efetiva para gerar impacto positivo nos negócios e na sociedade", reforça Gustavo Venda, coordenador do MBA em ESG e gerente de Desenvolvimento de Negócios da SGS Academy.

A nova formação surge em um momento de crescente demanda por qualificação em ESG. Para mais informações sobre o MBA em Estratégias ESG e Sustentabilidade Corporativa, basta acessar: https://www.sgsacademy.com.br/produto/mba-esgsuscor-v-1730227522374/mba-em-estrategias-esg-e-sustentabilidade-corporativa-ao-vivo-432-horas-aula

