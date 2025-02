Japan Sake and Shochu Makers Association anuncia dados das exportações de saquê de 2024: recorde de exportações para 80 países, aumento de 6% em relação ao ano anterior (YoY)

Desempenho da exportação de saquê de 2024

A Japan Sake and Shochu Makers Association (JSS) divulgou os dados das exportações de saquê de 2024. O valor total das exportações atingiu JPY 43,5 bilhões, um aumento de +6% em relação ao ano anterior, com 3,45 milhões de caixas (o equivalente a 9L) enviadas para um número recorde de 80 países. Desde 2020, o valor das exportações cresceu 1,8 vezes, o preço médio unitário aumentou 1,3 vezes e o número de destinos de exportação aumentou em 19. Nos últimos cinco anos, os mercados de saquê premium tiveram um crescimento considerável.

Em termos regionais, a Ásia foi responsável por 61% do valor total das exportações, mas houve um pequeno declínio YoY. No entanto, a Coreia do Sul registrou um crescimento significativo de 29%, enquanto a Tailândia e a Malásia também tiveram um bom desempenho. A América do Norte apresentou um aumento de 27%, impulsionado pela adoção de restaurantes finos. A Europa Ocidental cresceu 18% YoY, uma expansão de 2,5 vezes em cinco anos devido às colaborações da indústria do vinho. A expansão dos Reino Unido e da França, em particular, foi de aproximadamente três vezes e 2,6 vezes, respectivamente.

Principais iniciativas e perspectivas futuras do JSS para 2024

Para aumentar a conscientização global sobre o saquê, a JSS fortaleceu parcerias com a Association de la Sommellerie Internationale (ASI) e a Union de la Sommellerie Française (UDSF). Em 2024, a JSS realizou uma oficina masterclass no ASI Boot Camp, na Espanha, para educar jovens sommeliers sobre o saquê. A JSS participou de feiras internacionais, como a ProWein, a ProWine São Paulo e a Warsaw Wine Experience, para expandir os canais de distribuição.

Um marco importante em 2024 foi a inclusão do saquê na tarefa de serviço das finais do Concurso ASI Melhor Sommelier da Europa, África e Oriente Médio 2024, o que aumentou o seu reconhecimento entre os sommeliers. Além disso, o registro de "Conhecimento e habilidades tradicionais de fabricação de saquê com molde koji no Japão" como Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em dezembro de 2024 impulsionou a presença global do saquê. Em 2025, a JSS pretende acelerar a expansão para a América Latina, Europa Oriental e Sudeste Asiático para impulsionar ainda mais o crescimento das exportações.

